250 euro në muaj për shtatë metra katrorë, si jetojnë disa japonezë

Çmimet e qirave të apartamenteve në Tokio janë jashtëzakonisht të larta, kështu që apartamentet e lira që mund të merren me qira për 250 euro në muaj janë të njohura në mesin e japonezëve. Edhe pse janë të lira, këto apartamente janë jashtëzakonisht të vogla, ndonjëherë kanë vetëm disa metra katrorë.

YouTuberi japonezi Usui jeton në një nga këto mikro-apartamente prej shtatë metrash katrorë në Tokio. Ai poston rregullisht video në kanalin e tij “Jeta në një apartament mikro”. Edhe pse nuk ka shumë hapësirë ​​në apartament, Usui thotë se ka gjithçka që i nevojitet për të jetuar.

Hapësira më e madhe në apartament është dhoma e gjumit, ku ka një shtrat, një tavolinë me një karrige dhe një lavatriçe. Në shtatë metra katrorë ka vend edhe për një mini-banjo me dush dhe tualet, si dhe një lavaman dhe hapësirë ​​e vogël. Kur Usui dëshiron të gatuajë, ai përdor një tenxhere me induksion, por shumicën e vakteve i ha jashtë. Qiraja mujore e apartamentit është 39000 jen ose rreth 250 euro.

Shikoni si duket një ditë në një mikro-apartament shtatë metra katrorë në video.

