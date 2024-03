400 mln euro nga buxheti i shtetit për Portin e Durrësit, Rama: Ne nuk i bëjmë këto për xhepin tonë

Kryeministri Edi Rama u shpreh dje në “Opinion” se ndërtimi i Portit tregtar në Durrës do të financohet nga shteti. Sipas tij, ka pasur dy opsione, e para t’ua jepnin të huajve, por që shteti nuk do ishte pronare dhe opsioni i dytë ta investojë vetë shteti. Kurse për portin ushtarak, kreu i qeverisë u shpreh se po lobojnë që ta financojë NATO.

“Porti i ri Porto Romanos është investim i rëndësisë strategjike për Shqipërinë. Do të ketë komponentë ushtarake si një bazë e NATO-s, e para bazë e ndërtuar në Evropë për këtë qëllim në këtë kohë. Te financimi i portit, i cili është një port që lidhet me dy porte të tjera të thata, një në Prishtinë dhe një në Maqedoninë e Veriut, ne krijojmë një akses me të shpejtë në raport çfarë ndodh sot. Tek ndërtimi i portit kemi pasur dy opsione. I pari që t’ia jepnim, ta nxirrnim në tender dhe të thoshim kush i huaj të vijë dhe ta investojë, por shteti nuk do ishte pronar dhe opsionin ta investojmë vetë pjesën e portit tregtar, kurse ushtarakun po lobojmë që ta investojë NATO”, – tha Rama.

Ai theksoi se porti i vjetër tregtar i Durrësit duhej të ishte hequr që më parë, ku e ka cilësuar si një burim “shëmtie”. Kreu i shtetit theksoi edhe rëndësinë strategjike të këtij porti.

“Porti jo që nuk do të ketë impakt, por do të jetë fitimprurës për shtetin dhe shqiptarët. Porti tregtar i Durrësit nuk është spostuar nga aty ku ishte për t’i thjeshtë hapur rrugë një mundësie për një investim për ta kthyer atë port në një nga marinat më të bukura, por është spostuar sepse ai port është një turp i pashembullt në mes të Europës. Ai port që është një burim ‘shëmtie’ që shkarkon e ngarkon qymyr, çimento mu në zemër të qyetit i përket kohës së një bote që nuk është fare bota ime dhe bota jonë, por që maksimumi është bota e këtyre shkatërruesve. E para që të kuptohet mirë ai port duhej hequr një orë e më parë nga ai vend edhe sikur mos të vinte ai që erdhi për të investuar kur të krijoheshin mundësitë që ne të financonim një port tjetër. Ai duhej hequr që aty. E dyta porti i ri tregtar i Porto Romanos është një investim i një rëndësie strategjike të jashtëzakonshme për Shqipërinë sepse do të krijojë mundësinë e përpunimit të volumeve shumfish më të larta se të volumeve që mund të përpunohen në atë ‘zgëqen’ në mes të Durrësit, e dyta do të ketë komponentë ushtarakë si një bazë e NATO-s, e para bazë ushtarake e NATO-s e ndërtuar në Europë për këtë qëllim në këtë kohë”, – deklaroi kreu i qeverisë.

Lidhur me financimin e portit, Edi Rama deklaroi se: “Tek financimi i portit, i cili është një port mos të harrojmë që lidhet me dy porte të tjera të thata një në Prishtinë dhe një në RMV që e vendos Shqipërinë në një pozitë strategjike jashtëzakonisht të fortë sepse duke pasur parasysh financimet që ne kemi filluar për hekurudhën e ‘Korridorit 8’, duke pasur parasysh lidhjen direkte mes Italisë, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë dhe më pas Turqisë ne krijojmë një akses shumë më të shpejtë në raport me atë që ndodh sot. Tek ndërtimi i portit kemi pasur dy opsione: një që ta nxirrnim në tender dhe të thoshim kush do vijë i huaj që ta investojë dhe operojë dhe shteti nuk do të ishte pronar i portit thjesht do merrte të ardhura nga taksat dhe opsioni ta investojmë vetë, të jemi ne pronarë pra shteti që do të thotë që njerëzit ta kuptojnë që ne nuk mendojmë për xhepin tonë sepse po të mendonim për xhepin tonë jua jepnim të huajve. Jo”.

