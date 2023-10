Raporti zbulon 5 destinacionet në botë që presin dyndje vitin e ardhshëm (mes tyre, një qytet shqiptar)

Nëse Shqipëria është thesari i zbuluar së fundi i Ballkanit, Vlora është ajo që shkëlqen. Xhevahir, që mburret me përzierjen perfekte mes të kaluarës magjepsëse të vendit dhe natyrës që të lë pa frymë.

Adhuruesit e historisë do të jenë të kënaqur të mësojnë se Vlora është qyteti ku Shqipëria shpalli pavarësinë e saj më shumë se një shekull më parë dhe do të mund të shohin deklaratën origjinale si dhe të qëndrojnë në dhomën ku u zhvillua ngjarja – duke vizituar Muzeu Kombëtar i Pavarësisë.

Megjithatë, ajo për të cilën Vlora njihet më së shumti, është bregdeti i saj i pacenuar që rivalizon edhe disa nga pikat më të lakmuara të Mesdheut.

Ndërsa sezoni i plazhit ka mbaruar këtë periudhë të vitit, moti është ende mjaft i butë për ju që të shijoni një piknik në perëndim të diellit në rërën e butë të artë.

Falë topografisë së larmishme të Shqipërisë, shëtitjet në plazh nuk janë i vetmi aktivitet në natyrë që duhet pritur.

Nuk mungojnë malet mahnitëse për të ecur pranë Vlorës, megjithatë, do të rekomandohej të bëni 45 minuta me makinë deri në Llogara, Parku Kombëtar i famshëm i Shqipërisë që u ofron alpinistëve disa nga pamjet më befasuese që do të kenë hasur ndonjëherë.

Valkenburg, Holandë

Valkenburg, i vendosur në provincën piktoreske të Limburgut të Holandës, është një destinacion i dalë nga një përrallë.

Shpellat magjepsëse Valkenburg dhe Velvet ofrojnë një vështrim unik në historinë e rajonit, ndërsa tregjet festive të Krishtlindjeve janë magji shtesë në atmosferën tashmë të botës tjetër të qytetit.

Duke shfaqur rrënojat e kështjellës mesjetare, rrugët simpatike dhe afërsinë e Ardennes, Valkenburg i ofron çdo udhëtari mundësinë që të kënaqet me atë që vlerëson më shumë.

Portland, Oregon, Shtetet e Bashkuara

Ata që kërkojnë të udhëtojnë në SHBA vitin e ardhshëm mund të dëshirojnë ta zhvendosin Portlandin drejt e në krye të listës së tyre.

Qyteti i Trëndafilave po tërheq legjione turistësh përmes ushqimit të tij artizanal, komunitetit të lulëzuar të arteve dhe skenës së larmishme kulturore.

Ajo që me të vërtetë e bën qytetin më të madh të Oregonit një destinacion të plotë, megjithatë, është afërsia me Grykën e lumit Kolumbia dhe malin Hood, gjë që u lë udhëtarëve mundësi të pafundme për aktivitete në natyrë.

Merida, Meksikë

Megjithëse gadishulli Jukatan është një nga rajonet më të vizituara të Meksikës, shteti që ndan të njëjtin emër së bashku me kryeqytetin e tij të gjallë, Merida, shpesh anashkalohet në favor të destinacioneve më të njohura si Kankun, Playa Del Carmen dhe Tulum.

Kjo është arsyeja pse vizitorët që kërkojnë një eksperiencë më të qetë, ndërsa ende shijojnë plazhet e pacenuara për të cilat është e famshme Meksika, po vërshojnë në këtë qytet të nënvlerësuar.

Midis arkitekturës së tij koloniale shumëngjyrëshe, tregjeve të gjalla dhe kuzhinës së shijshme, Merida ofron një përvojë të gjallë dhe të paharrueshme atyre me fat që të rezervojnë pushimet në qytet.

Merida është gjithashtu vetëm pak larg nga rrënojat e lashta Maja të Uxmal dhe Chichen Itza, gjë që i shton më shumë tërheqje historike qytetit tashmë simpatik.

Beppu, Japoni

I vendosur në ishullin Kyushu, Beppu është një qytet i njohur për burimet e tij të nxehta shëruese dhe mrekullitë gjeotermale.

Ata që kanë fatin të vizitojnë destinacionin e mrekullueshëm japonez, mund të dëshmojnë se si gejzerët, banjat e baltës dhe kanalet e avullit krijojnë një atmosferë vërtet të botës tjetër.

Në veçanti, “Ferri i Beppu” është një gjë që duhet parë.

Këtu, tetë burime gjeotermale spektakolare shpërthejnë çdo 30 minuta, duke ofruar përvojën (dhe sfondin) e jetës.

