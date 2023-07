A e dini arsyen se pse Europa nuk ndërton rrokaqiej siç ndodh në SHBA dhe Azi?

Shumica e rrokaqiejve të Evropës janë të përqendruara në 5 qytete. Por edhe të kombinuara, të gjitha këto vende kanë më pak rrokaqiej se sa vetëm New York City!

Që një ndërtesë të konsiderohet një rrokaqiell modern, duhet të jetë rreth 150 metra i lartë, që do të thotë se duhet të ketë të paktën 40 deri në 50 kate.

Horizonti i Nju Jorkut është aq i famshëm sa ndoshta do ta njihnit edhe nëse nuk keni qenë kurrë më parë në këtë qytet. Është e njëjta gjë për Parisin. Por a mund ta imagjinoni Kullën Eifel të rrethuar apo edhe të bllokuar nga rrokaqiejt? Me siguri do të humbiste një pjesë të magjisë së saj! Distrikti La Défense është vendi ku do të gjeni rrokaqiejt në Paris. Në këtë mënyrë, ata nuk ndërhyjnë në peizazhin romantik dhe turistik të qytetit.

Në Londër, gjërat bëhen pak më ndryshe. Disa nga rrokaqiejt e saj kanë forma të pazakonta.

Ashtu si Lisbona, shumë qytete të tjera në Evropë nuk duan që rrokaqiejt të prishin trashëgiminë e tyre kulturore.

Merrni Gjermaninë. Shumica e rrokaqiejve të tyre janë në Frankfurt. Në qytete të tjera, ata preferojnë të mbrojnë dhe restaurojnë ndërtesat që tashmë janë në këmbë. Dhe edhe nëse, le të themi, Berlini do të donte të strehonte disa rrokaqiej, nuk do të mund ta bënte në asnjë rast. Dheu i saj thjesht nuk do ta lejonte. Vendos një rrokaqiell atje, dhe ai do të fundoset! Ndërtimi i një themeli për një ndërtesë shumë të lartë në Berlin do të nënkuptonte investimin e shumë parave. Toka është shumë ranore dhe e butë.

Po sikur të injoronit të gjithë trashëgiminë kulturore dhe të vendosnit të mbushni një qytet evropian, si Praga, me rrokaqiej?

Së pari, do t’ju duhet të shkatërroni shumë nga ato që tashmë ekzistojnë atje. Kjo do të çonte në një turmë të zemëruar njerëzish që ankoheshin se qyteti që ata njohin dhe e duan është zhdukur.

Toka ku është ndërtuar rrokaqiell nuk është ideale. Pra, nën themelin prej 110,000 tonësh prej betoni të këtij konstruksioni masiv, ka 192 shtylla, të shtyra në një thellësi të madhe. Falë fërkimit midis betonit dhe tokës, këto grumbuj nuk lëvizin fare, duke krijuar një gjendje të fortë themeli.

