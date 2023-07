A është e mundur përjetësia? Gjendet e vetmja krijesë në tokë që mund të jetojë përgjithmonë

Ka shumë teori për përjetësinë dhe pavdekësinë. Megjithatë, këtë herë duket se shkencëtarët kanë gjetur një organizëm të gjallë që nuk vdes kurrë. Dhe kjo falë një mekanizmi të mahnitshëm që ka. Arsyeja e ” kandilit të pavdekshëm”, siç u emërua pasi mund të jetojë përgjithmonë. Këto krijesa të vogla enden në Tokë para zhdukjes së dinosaurëve, domethënë për 66 milionë vjet.

Shkencore emri i tij është ‘Turritopsis dohrnii’ dhe kur plaket ose lëndohet, mund të mashtrojë vdekjen duke u kthyer në formën e një polipi. Ai e realizon këtë duke thithur tentakulat e tij ndërsa zhytet në fund si një masë qelizash të padiferencuara. Nga atje, polipi rritet përsëri duke prodhuar një formë të re të rritur, gjenetikisht identike me atë të mëparshme.

