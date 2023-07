A është e sigurt të udhëtosh gjatë valës së të nxehtit në Europë?

Vendet në të gjithë Mesdheun janë në kontrollin e një vale rekord të të nxehtit pasi janë goditur nga ‘stuhia e dytë e të nxehtit’ brenda një jave. Pjesa më e madhe e Europës Jugore, duke përfshirë vendet e pushimeve si Spanja, Italia, Kroacia dhe Greqia, ka parë temperatura jashtëzakonisht të larta që pritet të zgjasin për të paktën një javë tjetër. Disa pjesë të Italisë jugore dhe Greqisë presin temperatura maksimale mbi 40 gradë Celsius pasi moti vazhdon të bëhet më i nxehtë.

Sinoptikanët kanë paralajmëruar se rekordi europian i temperaturës prej 48.8 C – i regjistruar afër Sirakuzës në Siçili në vitin 2021, mund të thyhet. Pra, çfarë do të thotë kjo për pushuesit që shkojnë në Europën Jugore këtë verë? Një gjë është e sigurt – nëse udhëtoni në një vend të prekur nga Charon, i quajtur zyrtarisht Cerberus, vala e të nxehtit do të jetë shumë e nxehtë.

Nëse vendosni të udhëtoni, turistëve u kërkohet të sigurohen që të aplikojnë krem kundër diellit, të shmangin qëndrimin jashtë gjatë pjesëve më të nxehta të ditës dhe të qëndrojnë të hidratuar. Gjithashtu, njerëzve u kërkohet të mos pinë alkool pasi mund të rrisë mundësinë e dehidrimit, lodhjes nga nxehtësia ose goditjes nga nxehtësia. Çështjet shëndetësore nga të nxehtit kanë bërë një tendosje në institucionet mjekësore lokale në shumë rajone.

A duhet të anuloj pushimet për shkak të valës së të nxehtit?

Disa udhëtarë madje kanë zgjedhur të anulojnë pushimet e tyre ose kanë ndërruar rezervimet e tyre me një vend që nuk është aq i nxehtë. Sidomos ata me kushte shëndetësore apo faktorë të tjerë që i bëjnë të prekshëm ndaj të nxehtit.

Por fluturimet dhe paketat e pushimeve janë ende duke vazhduar normalisht pavarësisht vapës. Kjo do të thotë që zbatohen politikat standarde të anulimit dhe mund të të paguhet një tarifë nëse vendosni të mos shkoni në udhëtim. Për shumë rezervime, kjo mund të jetë deri në 90-100 % të kostos nëse anuloni minutën e fundit.

Nëse keni një gjendje mjekësore që mund të përkeqësohet nga nxehtësia, atëherë sigurimi juaj i udhëtimit mund t’ju mbulojë për arsye mjekësore. Megjithatë, kjo nuk është e sigurt dhe ka të ngjarë të kërkojë certifikatën e një mjeku për të paraqitur kërkesën. Mundësia juaj më e mirë mund të jetë të bisedoni me kompaninë me të cilën keni rezervuar pushimet dhe të shpjegoni situatën.

Kur do të përfundojë vala e të nxehtit në Europë?

Javën e kaluar, Europa Jugore u godit nga një anticiklon i quajtur Cerberus sipas qenit me sy të zjarrtë dhe me tre koka që ruan portat e botës së krimit në mitologjinë greke. Kjo zonë me presion të lartë filloi në Sahara përpara se të lëvizte nëpër Afrikën veriore dhe në Mesdhe. Të dielën (16 korrik), një anticiklon i quajtur ‘Charon’, sipas tragetit të të vdekurve të mitologjisë greke, filloi të lëvizte nëpër Europë, duke intensifikuar më tej problemet e motit të kontinentit.

Sinoptikanët thonë se periudha e motit jashtëzakonisht të nxehtë pritet të zgjasë deri në fund të korrikut. Por, temperaturat e larta mund të lehtësohen në vendet e Europës Perëndimore si Spanja dhe Portugalia gjatë ditëve të ardhshme. Disa atraksione të njohura u është dashur të mbyllen për shkak të vapës me raportime për turistët që shemben në destinacione të mbushura me njerëz.

Autoriteteve greke iu desh të mbyllnin përkohësisht Akropolin në Athinë të premten gjatë pjesës më të nxehtë të ditës. Raportohet se autoritetet italiane po shqyrtojnë gjithashtu vendosjen e kufizimeve për aksesin në monumentet historike gjatë pjesës më të nxehtë të ditës.

Në Athinë dhe disa qytete të tjera greke, orari i punës është ndryshuar edhe për sektorin publik dhe shumë biznese për të shmangur vapën. Qeveria ka urdhëruar ndërprerjen e punës nga ora 12:00 deri në 17:00 në zonat ku vapa është shumë e lartë. Disa pjesë të Romës kanë pësuar gjithashtu ndërprerje të energjisë pasi rrjetet e energjisë elektrike janë të tensionuara nga kërkesa nga kondicionerët. \Scan\