Afera “Partizani”? Shikoni çfarë thotë kabllogrami sekret amerikan për Jamarbërin në Jalë

Përpara agimit një mëngjes prilli në 2007 dhjetëra policë vërshuan brenda shtëpive të një dyzine familjesh që jetonin në Jalë në bregdetin e Jonit.

Policia i ngriti banorët nga gjumi dhe i nxori nga shtëpitë. Skuadrat e shembjes rrafshuan shtëpi të tëra dhe shkatërruan të tjera që qeveria tha se ishin ndërtuar pa leje.

Por shumë prej familjeve që u dëbuan nga toka dhe shtëpitë jetonin aty prej 50 vjetësh.

Prishja u urdhërua nga një njësi e “kordinimit të projektit të Bankës Botërore në Shqipëri” drejtor i së cilës ishte Jamarbër Malltezi, dhëndri i kryeministrit të kohës, Sali Berisha.

Ai njihet si projekti i Bankës Botërore për menaxhimin e bregdetit jugor të Shqipërisë.

Malltezi përdori emrin e Bankës Botërore për të justifikuar prishjet – raporton DITA.

Madje ai ka firmosur një letër drejtuar policisë ndërtimore, e cila nga ana e vet njoftoi banorët që kishin 5 ditë kohë për t’u ankuar në gjykatë. Përpara se Gjykata të hapte fletën e parë, buldozerët mbërritën dhe shembën gjithçka.

Objektet që duheshin prishur ishin dërguar nga vetë Malltezi me foto të bëra gjatë inspektimeve ajrore. Ironike ishte që inspektimet ishin paguar nga Banka Botërore.

Në fakt, projekti i BB-së u përdor për interesa të ngushta siç doli pas publikimit të një raporti investigimi të autorizuar nga vetë Banka Botërore posaçërisht për këtë çështje.

Raporti i BB-së për këtë rast thoshte për Malltezin dhe ata që fshiheshin pas veprimeve të tij:

“Gjatë intervistave të bëra, Paneli ka ndeshur në lidhje korruptive. Ata po e përdorin projektin dhe burimet e tij për të pastruar zonen perreth Jales për një resort turistik. Natyra selektive e përdorur për të prishur ndertimet nga policia e ndertimit duket se mbështet idenë per te pastruar nje zone te caktuar”.

Edhe një kabllogram i Ambasadës Amerikane, zbuluar nga Wikileaks, botuar nga DITA e analizon atë që ka ndodhur dhe që në thelb i bën të pamoralshme denoncimet e opozitës për abuzimet e sotme në bregdet.

Më poshtë pjesë prej tij:

Titulli: Familja Berisha e lidhur me ndërtimet e Bankës Botërore

Dërguar nga Ambasada e Tiranës më 10.02.2009

Merr Departamenti Amerikan i Shtetit

Firmosur: Ambasadori

“Vetëm pesë muaj përpara zgjedhjeve të përgjithshme, një tjetër skandal korrupsioni (përveç atij të Gërdecit, rrugës Durrës-Kukës dhe marrëveshjeve me biznesmenin hije nga Bosnja, Damir Fazlliç), dobëson edhe më shumë imazhin e Berishës si njeri kundër korrupsionit dhe shton perceptimin publik se kryeministri, familja e tij dhe rrethi i ngushtë po përdorin pushtetin për tu pasuruar.

Në fund të janarit 2009 parlamenti shqiptar dhe shtypi nisën të akuzonin qeverinë shqiptare dhe veçanërisht dhëndrin e kryeministrit Sali Berisha, Jamarbër Malltezi, për keqpërdorimin e fondeve të projektit të Bankës Botërore për qëllime personale.

BB ndaloi projektin dhe hetoi skandalin në qendër të të cilit ndodhet prishja me dhunë e disa ndërtesave në Jalë në vitin 2007 në kundërshtim me politikat e Bankës Botërore.

Paneli i Inspektimit i Bankës Botërore e konsideron çështjen si “një nga hetimet më të vështira që është ndërmarrë këto 14 vitet e fundit”.

Skandali është rreth projektit të BB-së “Për menaxhimin e strukturuar të bregdetit të jugut”, i drejtuar nga dhëndrri i Berishës, Malltezi…

Banka Botërore pranoi të financonte projektin pasi mori garanci nga qeveria Berisha se asnjë ndërtesë nuk do të prishej. Por në 26 mars 2007, Malltezi dërgoi një letër tek autoritetet lokale, përfshirë edhe kreun e Policisë Ndërtimore, për tu ankuar mbi “ndërtimet pa leje në bregdetin e jugut”, veçanërisht në Jalë.

Maltezi kërkoi që të merreshin masa sa më shpejt. Më pak se një javë më pas, më 3 prill, policia njoftoi banorët që shtëpitë e tyre do të prisheshin. Atyre iu dha pesë ditë afat për të apeluar vendimin në gjykatat lokale, gjë të cilën ata e bënë, Por përpara se gjykatat të shqyrtonin apelin, buldozerët nisën shkatërrimin e shtëpive, proces i cili përfundoi më 17 prill.

Shpejtësia e implementimit të vendimit për prishjen ishte e paprecedent. Nga ana e tij, Berisha ka akuzuar panelin e hetuesve të BB-së se po hedh baltë dhe po shpif kundër qeverisë shqiptare…

Ne do të vëzhgojmë se sa do të kërkojë të fitojë politikisht opozita nga ky skandal. Zyrtarët e korruptuar dhe shpërdorimi i detyrës janë një çështje e nxehtë për votuesit, por nga ana tjetër është një thikë me dy presa për opozitën për shkak të së kaluarës dhe të tashmes së tyre me marrëveshje të tilla…”

DITA