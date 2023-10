Aksident i nëndetëses bërthamore kineze në Detin e Verdhë

Një aksident ka ndodhur me një nëndetëse me energji lëvizëse bërthamore kineze të Tipit 093, ndërsa ishte me mision ndjekjen dhe futjen në kurth të dy anije ushtarake, një britanike dhe një amerikane, në detin e Verdhë. Ka dyshime të forta se 55 pjesatarë të ekuipazhit tashmë kanë humbur hetën.

Nëndetësja e Tipit 093 ose njohur si klasi “Shang” ka një gjatësi prej 107 m, gjerësi 11, zhytje 7,5 m dhe tonazh rreth 6000 tomë. Energjia lëvizëse e nëndetëses është bërthamore, kurse armatimi konvencional, i cilk përfshinë silura dhe rraketa det – tokë dhe kundëranije.

o.p. / dita