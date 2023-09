Aksident me vdekje në Tiranë, humb jetën pasagjerja 22-vjeçare

Një aksident me pasojë vdekje ka ndodhur te kthesa e Valiasit në Tiranë.

Dy automjete janë përplasur rreth orës 13:00 të së dielës. Një vajzë, pasagjere në njërin prej automjeteve që drejtohej nga i ati ka humbur jetën.

Njoftimi i Policisë:

Më datë 03.09.2023, rreth orës 13:00, te kthesa e Valiasit, janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin H. S., me automjetin me drejtues shtetasin Sh. O., (babai) dhe pasagjere shtetasen F. O., 22 vjeçe (vajza).

Si pasojë e aksidentit shtetasja F. O., ka ndërruar jetë në spital, ndërsa drejtuesi i mjetit, shtetasi H. S., është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

j.l./ dita