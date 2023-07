Aktori i “Breaking Bad” dhe i vëllai, kanë qenë të dyshuar për vrasjen e një shefi kuzhine në Florida

Bryan Cranston njihet gjerësisht nga publiku i gjerë për rolin e tij si Heisenberg, në serialin e famshëm ‘Breaking Bad’. Aktori luan rolin e një njeriu që ndryshon rrënjësisht jetën e tij, nga mësues kimie, pasi mësoi se ka kancer dhe kalon nga një person i mirë dhe i qetë që bën jetesën si mësues në një shkollë të mesme, në duke iu përkushtuar prodhimit të Metamfetaminës, njԯ nga drogat rinore më të kërkuara aktualisht.

Diçka kurioze është se shumë kohë përpara se të xhironte këtë serial, Cranston kishte probleme me ligjin, si dhe me karakterin e tij. Gjithçka filloi në vitet ’70, kur aktori dhe vëllai i tij Kyle vendosën të bënin një udhëtim dy-vjeçar me motor nëpër Shtetet e Bashkuara. Për ta realizuar atë, të dy punonin nëpër shtete të ndryshme për të fituar para. Derisa një ditë ata përfunduan duke pritur në një restorant në Daytona Beach.

U gjet i vdekur shefi i restorantit ku

punonin Bryan Cranston dhe vëllai i tij

Vetë Bryan tregoi në ‘The Tonight Show’ se shefi i kuzhinës në atë vend, Peter Wong, ishte i neveritshëm kur i trajtonte keq punonjësit. Për këtë arsye, shumë nga bashkëpunëtorët e tij bënin shaka për vrasjen e kuzhinierit. “Udhëtuam për në Florida, në dimër, fituam të gjitha paratë që mundëm dhe punuam në një vend të quajtur Havai Inn. Dhe në Havai Inn ishte një burrë, shefi i kuzhinës, i cili ishte njeriu më i keq në faqen e dheut. Quhej Peter Wong dhe sado i mirë të ishe me të, ai të urrente. Kështu që ne kamarierët uleshim dhe flisnim për vrasjen e një Peter W.

Por një ditë, shefi i kuzhinës u gjet i vdekur dhe dikush e kishte vrarë. Autoritetet dyshuan për Bryan dhe Kyle Cranston, se pikërisht atë ditë ata u larguan nga atje për të vazhduar udhëtimin e tyre me motor. “Në fund të sezonit, në pranverë, vëllai im dhe unë hipëm në biçikletat tona dhe u nisëm për në veri. Pikërisht atëherë, Peter u zhduk. Ata e gjetën të vdekur. Policia erdhi në Havai Inn dhe tha, ‘A ka folur dikush këtu për vrasjen e Peter Wong?’ Të gjithë ishin si, ‘hm…’ ‘Mirë, a nuk ka dëgjuar më dikush këtu për të, a ka dëgjuar më për të, a nuk ka dëgjuar më dikush këtu për të, se ne kishim lënë motoçikletën?’

Në fund, aktori nuk tregoi në intervistë se si përfundoi hetimi për të cilin ata dyshoheshin për vrasje, por policia vërtetoi se vëllezërit Cranston ishin të pafajshëm.