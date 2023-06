Akuzohej për përdhunim, aktori i njohur hollivudian pajtohet me denoncuesen, mbyllet gjyqi

Pikërisht kur do të fillonte një gjyq, u zbulua të martën se Cuba Gooding Jr. është pajtuar me akuzuesen e tij, teksa dyshohet se e përdhunoi atë në një hotel të Nju Jorkut një dekadë më parë, sipas të dhënave të gjykatës. Aktori kishte insistuar përmes avokatëve se takimi i tij me gruan denoncuese ishte konsensual, pasi të dy u takuan në një restorant aty pranë.

Gjyqi ishte planifikuar të fillonte të martën me përzgjedhjen e jurisë, pasi një grua pretendoi se ylli i “Jerry Maguire” e takoi atë në një restorant të Nju Jorkut, e bindi që t’i bashkohej në hotelin e tij dhe e bindi që të ndalonte në dhomën e tij për të ndërruar rrobat.

Akuzuesja e Jane Doe, për të cilën gjykatësi Paul A. Crotty vendosi se do të duhej të zbulonte emrin e saj në gjyq, tha në padinë e saj se Gooding e përdhunoi atë në dhomën e tij. Avokatët, megjithatë, këmbëngulin se ishte seks konsensual dhe se më pas ajo u mburr para të tjerëve se kishte bërë seks me një personazh të famshëm.

Padia kërkonte 6 milionë dollarë dëmshpërblim. Avokatja Gloria Allred, një nga disa që përfaqëson gruan, nuk pranoi të komentojë dhe nuk dihet as shuma për të cilën palët janë pajtuar.