Al Hilal s’ka të ‘ngopur’, kërkon nga PSG edhe italianin Marco Verrati

Të pakënaqur me nënshkrimet e Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic dhe Malcom, të zyrtarizuara këtë të mërkurë, Al-Hilal tani po shkon për Marco Verrattin. Sipas gazetarit Fabrizio Romano, specialist për çështjet e merkatos, mesfushori i Paris Saint-Germain është në bisedime shumë të avancuara me skuadrën saudite, me të cilën do të nënshkruante për tre sezonet e ardhshme, deri në qershor të vitit 2026.

Italiani, lojtari i dytë me më shumë ndeshje -416- në historinë e PSG-së, do t’i jepte fund periudhës së tij 11-vjeçare në kryeqytetin parizian, ku zbarkoi në verën e vitit 2012 nga Pescara modeste.

Nëse ky informacion konfirmohet, Al-Hilal do të kompletonte një mesfushë ëndrrash, me Verrattin, një nga ‘regjistrat’ më të mirë në kontinentin e vjetër, Rúben Neves, në axhendën e FC Barcelona përpara se të shkonte në Arabi, dhe Milinkovic-Saviç, autor i 11 gola dhe tetë asistime në sezonin e tij të fundit me Lazion.