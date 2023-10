Alarm në Britani dhe Francë, meteorologët: Stuhia Ciaran po vjen, rrezik për jetën

Një alarm është ngritur në Britani dhe Francë për shkak të stuhisë Ciaran, e cila pritet të prekë disa zona. Sinoptikanët, sipas Guardian, po paralajmërojnë për një stuhi potencialisht kërcënuese për jetën në Anglinë jugore, duke sjellë erëra me shpejtësi deri në 80 mph. Zyra e Meteorologjisë lëshoi ​​një paralajmërim për erëra të enjten në pjesën më të madhe të bregut jugor.

Sipas parashikimit të motit, erërat shumë të forta veriperëndimore mund të shkaktojnë probleme në qarkullim dhe dëmtime në objekte. Rrugët, urat dhe linjat hekurudhore mund të mbyllen dhe mund të ketë vonesa në trena dhe avionë. ‘Stuhia Ciaran, e cila është formuar në anën tjetër të Atlantikut, do të forcohet gjatë 24 orëve të ardhshme’, tha François Gourad i Météo-France në një konferencë shtypi këtë pasdite. Ai theksoi se stuhia do të arrijë në Francë të mërkurën vonë.

Kalimi i stuhisë pritet gjithashtu të sjellë erëra me furtunë me shpejtësi deri në 130 km/h në Brittany, ndërsa rrebeshe mbi 100 km/h priten në pjesë të tjera të veriperëndimit. Për shkak të motit të keq, shërbimet e trenave TER do të pezullohen të enjten në rajonin Hauts-de-France, por edhe në rajonet e Brittany, Center, Normandy dhe Pays de la Loire.

p.c. / dita