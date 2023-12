Alarmi: Në vitin 2040 vetëm një në katër çifte do të ketë fëmijë

Në vitin 2040 vetëm një çift në katër do të ketë fëmijë. Është ky raporti më i fundit i censusit italian, sipas të cilit të moshuarit e nesërm do të jenë gjithnjë e më shumë pa trashëgimtarë dhe gjithnjë e më shumë vetëm.

Sipas raportit në vitin 2040, çiftet me fëmijë do të ulen në 25.8% të totalit që tregon se deri në atë datë numri i familjeve me një person do të rritet në 9.7 milionë (37%). Nga këta, ata që përbëhen nga të moshuar do të jetë pothuajse 60% (5.6 milionë). Dhe 10.3% e të moshuarve do të vazhdojnë të kenë probleme me aftësinë e kufizuar.

Por nuk është vetëm kjo që shqetëson italianët, pasi raporti tregon gjithashtu se italianët janë gjithnjë e më të frikësuar nga klima, krizat ekonomike dhe luftërat.

“84% e italianëve janë të frikësuar nga klima e çmendur, ndërsa 73.4% kanë frikë nga një krizë shumë e rëndë ekonomike dhe sociale me varfëri dhe dhunë të përhapur. Sipas 73%, Italia nuk do të jetë në gjendje të menaxhojë ardhjen e miliona njerëzve që ikin nga luftërat ose për shkak të ndryshimeve klimatike, 53% kanë frikë se borxhi publik do të shkaktojë kolapsin financiar të shtetit. Pothuajse 6 në 10 italianë kanë frikë nga një luftë botërore, ndërsa 59.2% besojnë se Italia nuk është në gjendje të mbrohet nga sulmet e mundshme terroriste xhihadiste”, thuhet në raport. Sa i përket aspektit social, 74% e italianëve thonë se janë pro eutanazisë. Studimi thekson gjithashtu se 70% e miratojnë birësimin e fëmijëve nga beqarët dhe 54% nga çiftet me të njëjtin prindër. Ndërsa 65% janë pro martesave të të njëjtit seks.

Në vitin 2050, llogaritet se në Itali do të ketë gati 8 milionë më pak persona në moshë pune, e cila do të ketë një ndikim të pashmangshëm në sistemin e prodhimit.

