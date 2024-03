“Alda më kërkoi që t’ja mbaja”, pastruesja kërkon mëshirë nga gjykata: S’kam vjedhur

Zbardhet dëshmia e pastrueses Rozeta Dobi sot në gjykatë, e cila akuzohet për vjedhje me pasoja të rënda, ngjarje në të cilën është përfshirë dhe i biri.

Gjatë rrëfimit të saj para togave të zeza, Dobi ka mohuar që të ketë vjedhur shumën e parave të thëna sot nga prokuroria. Ajo tha se ato para ia kishte dhënë Alda Klosi, që t’i fshihte në banesën e saj dhe do ia kthente në një moment të dytë.

“Së pari shpreh pendesën time për çdo gjë që ka ndodhur. Kërkoj mëshirën tuaj në dhënien e vendimit, atë shumë parash Alda Klosi më ka kërkuar që t’i mbaj dhe në një moment të dytë do të ja ktheja tek shtëpia e saj, unë nuk kam vjedhur, më vjen keq e kam mbajt familjen me punë të ndershme. S’kam dashur t’i bej asgjë keq. Une skam lidhje fare me unazën e Ervin Karamuços. Varësja ka qenë e ish-bashkëshortes se bashkëshortit tim të ndjerë. Më ka kërkuar që t’i mbaja. Kete inskenim ajo e ka bere qe te fajësojë ish-bashkëshortin e saj”, tha ajo.

Mbrojtja e Rozeta Dobit kërkoi në sallën e gjyqit që klientes së saj t’i ktheheshin 25 mijë euro, dhe 1 milion lekë të vjetra. Prokuroria thekson se gjatë analizës financiare nuk rezulton që Dobi t’i këtë krijuar me burime të ligjshme.

j.l./ dita