Ambasadori i komanduar i BE-së, Luigi Soreca nis detyrën në Tiranë

“Është një nder dhe një privilegj të jem përsëri në Tiranë në këtë moment veçanërisht të rëndësishëm për zgjerimin e BE-së dhe për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, dhe në të njëjtën kohë me Samitin e ardhshëm të Procesit të Berlinit në Tiranë. BE qëndron krah Shqipërisë për të konsoliduar progresin e arritur, thellimin e transformimit të vendit dhe shtyrjen për reforma të rëndësishme që do ta sjellin Shqipërinë në BE”, tha ambasadori.