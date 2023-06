Pas firmës me Ronaldo, Kante, Benzema, Koulibaly apo edhe të tjerë, është Al-Hilal që kërkon shërbimet e italianit Marco Verratti. Drejtuesit e klubit kanë zbarkuar sot në Paris ku pritet të bindin lojtarin dhe vetë PSG-në, me mesfushorin që pritet të bëhet sheik.PSG nuk do e pengonte një largim të mesfushorit, me Verrattin që përfiton 8 milionë euro në sezon në Paris. Paga që mund të përfitojë mesfushori te Al-Hilal do jetë 20-25 milionë euro në sezon, gjë që ka tunduar italianin.