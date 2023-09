Argjentina nis mbrojtjen e titullit Kampion Bote, startojnë kualifikueset për kupën e 2026-ës

Kualifikuesit e Amerikës së Jugut për Kupën e Botës në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada 2026 fillojnë këtë të enjte, më 7 shtator dhe do të përfundojnë dy vjet më vonë, në shtator 2025. Kombëtarja e Argjentinës do të mbrojë titullin e fituar dhjetorin e kaluar në Katar, për të cilin do të ketë Lionel Messin, Ángel Di María dhe një pjesë të madhe të pjesës tjetër të skuadrës që u bë kampion bote. Argjentina e hap këtë tur kualifikues me ndeshjen ndaj Ekuadorit në “El Monumental”, në orën 02:00 të mëngjesit të së premtes me orën europiane dhe më pas do udhëtojë në Bolivi.

Brazili, nga ana e tij, do të lërë pas fantazmat e së kaluarës për t’u emocionuar, edhe një herë, për të arritur në garë, megjithëse do ta bëjë këtë pa Vinicius për shkak të lëndimit dhe me akuzat për dhunë në familje nga ish-partneri i Antony.

Në Uruguaj, Marcelo Bielsa do të debutojë si trajner në një ndeshje zyrtare dhe do ta bëjë këtë pa dy nga banderolat më të mëdha të La Celeste: Edinson Cavani dhe Luis Suarez. ‘Loco’ nuk i ka dy futbollistët 36-vjeçarë për zëvendësimin që dëshiron të bëjë gjatë eliminatoreve.

Ekuadori përfundoi në pozitën e katërt në kualifikueset kundër Katarit, duke u lënë më pas jashtë në fazën e grupeve. Ndërkohë, Kolumbia dhe Kili nuk duan të mbeten pa një tjetër Botëror dhe të dy përballen me një sfidë të rëndësishme me Néstor Lozano dhe Aitor Etxaburu si përzgjedhës.

Paraguai dhe Bolivia nuk kanë luajtur një Kupë Bote që nga viti 2010 dhe 1994, respektivisht. Opsionet e tyre për të qenë në 2026 janë më të larta se ato të 2022. Sa i përket Venezuelës, ata do të kërkojnë kualifikimin e tyre të parë në një Kupë Bote në historinë e tyre.

Dy vende shtesë për CONMEBOL

Për herë të parë, Kupa e Botës 2026 do të ketë 48 ekipe në vend të 32 për shkak të vendimit të FIFA-s për të prezantuar më shumë ekipe. Në Konfederatën e Amerikës së Jugut do të ketë dy lojëra shtesë, domethënë, klasifikimi i pestë dhe i gjashtë do të ishin në takim, ndërsa i klasifikuari i shtatë do të luante play-off ndërkombëtar për një biletë shtesë.

Nga 10 skuadrat që përbëjnë CONMEBOL, gjashtë do të kualifikohen direkt në Kupën e Botës dhe e shtata do të luajë në play-off. Argjentina, edhe pse kampione në fuqi, do të duhet të luajë në kualifikueset e Amerikës së Jugut, pasi sipas rregullores nuk e kanë të garantuar direkt vendin e tyre.