Arrestimi i tre policëve, Von Cramon: Kështu bëjnë autokratët nën presion nga protestat e brendshme, Serbia t’i lirojë menjëherë

Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Europian, Viola von Cramon është një ndër të paktët zyrtarë të lartë të BE-së që kanë një qasje ndryshe rreth zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës.

Viola von Cramon tha se protestat në Serbi “duket se janë një nga arsyet kryesore” për “trajtimin plotësisht të tepruar dhe të papërshtatshëm” të tre policëve Kosovës.

Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Viola von Cramon shprehet se Serbia si vend që kërkon të anëtarësohet në BE duhet të respektojë ligjet ndërkombëtare dhe të lirojë sa më shpejt policët e rrëmbyer të Kosovës.

Raportuesja e PE-së bën dhe një paralalizëm ku shkruan se veprimet e fundit nga Serbia e Vuçiç bëhen që të humbasë vëmendja nga protestat kundër presidentit, që kanë nisur prej javësh tashmë në Beograd.

“Çfarë bëjnë autokratët kur janë nën presion të brendshëm? Ata analizojnë rrugën për ta larguar vëmendjen prej problemeve të brendshme. Një shembull klasik duket se është incidenti i djeshëm në zonën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë”, shkruan Von Cramon.

Ajo shtoi se “sipas informacioneve në dispozicion, oficerët e Policisë Kufitare të Kosovës nuk kanë lëvizur me automjetet e tyre, por në këmbë në korridorin 1000 metra drejt kufirit serb”.

“Është e paligjshme të hysh në territorin e Kosovës me forcat speciale të policisë serbe dhe të lidhësh policët si kriminelë lufte, t’i çosh në Beograd dhe t’i arrestosh atje”, tha Von Cramon, duke shtuar se Serbia, si vend kandidat për në BE, duhet të zbatojë ligjin.

“Në rrjedhën e një de-përshkallëzimi të mëtejshëm, ndalimi i njëanshëm i importit nga Serbia i vendosur nga Kosova gjithashtu duhet të hiqet”, shkroi Von Cramon.

🇽🇰🇷🇸Thread:

What do autocrats do when they are under pressure domestically? They look for ways and means to divert attention from the problems at home.

A classic case of this seems to be yesterday’s incident in the border area between #Kosovo and #Serbia.

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺 (@ViolavonCramon) June 15, 2023