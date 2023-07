Astronauti i NASA-s që ka ngelur i bllokuar në hapësirë prej muajsh

Një astronaut 47-vjeçar, Frank Rubio, ka thyer një rekord: ai është astronauti amerikan që ka kaluar kohën më të gjatë në hapësirë. Edhe pse mund të duket si lajm pozitiv, në fakt është krejt e kundërta. Ai ishte në një mision në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS) që nga 21 shtatori 2022, rreth 400 kilometra nga Toka, është bllokuar aty dhe dëshiron të kthehet.

Rubio, me origjinë salvadorane, udhëtoi në stacionin hapësinor me një anije kozmike ruse si pjesë e një marrëveshjeje për ndarjen e ekuipazhit midis NASA-s dhe Roscosmos (agjencia ruse e hapësirës). Amerikanit iu desh të udhëtonte në bordin e Soyuz MS-22, ndërsa Roscosmos vendosi kozmonauten Anna Kikina në një mision SpaceX Crew Dragon që u ngrit në tetor 2022 dhe u kthye në shtëpi më 11 mars.

Probleme teknike

Por, ky astronaut nuk është kthyer ende. Një sërë problemesh teknike në pajisje e kanë penguar atë të kthehet në shtëpi dhe ai madje mund të qëndrojë në ISS gjashtë muaj të tjerë. Rubio ka sqaruar se ka pasur një rrjedhje në kapsulën e Soyuz, që ka ndodhur dhjetorin e kaluar, dhe se për momentin nuk lejon kthimin e astronautit. Gjithsesi, astronauti ka siguruar se problemi është duke u zgjidhur.

“Nëse kthehem më shpejt do të jem i lumtur, pasi do të takoj familjen time, e cila më ka mbështetur gjithmonë dhe është shumë pozitive. Të gjithë më thanë se do të shkonte mirë”, tha astronauti për Univision.

Rubio tashmë është astronauti amerikan që ka kaluar kohën më të gjatë në hapësirë ​​(më shumë se 200 ditë). Rekordi botëror është rus dhe mbahet nga kozmonauti i ndjerë Valery Poyakov, i cili kaloi 437 ditë rresht në orbitë në stacionin hapësinor rus Mir, midis 1994 dhe 1995.

Gjatë kësaj kohe pritjeje, Rubio i përkushtohet eksperimenteve shkencore. Qëllimi është rritja e rezervave ushqimore për ekspeditat e ardhshme në Hënë dhe Mars.