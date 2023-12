Autoriteti Palestinez i gatshëm të rimarrë nën administrim Gazën

Ndërsa luftimet vazhdojnë në Gazë, izraelitët dhe palestinezët po mendojnë për hapat që do të ndërmerren pas përfundimit të luftës. Autoriteti Palestinez tha se është i gatshëm të marrë përsipër Gazën.

Por, siç njofton korrespondentja e Zërit të Amerikës, Linda Gradstein, Izraeli thotë se Autoriteti Palestinez nuk mund të ketë ndonjë rol në administrimin e ardhshëm të Gazës.

Ndërsa luftimet mes Izraelit dhe Hamasit vazhdojnë në Gazë dhe numri i viktimave vazhdon të rritet, komuniteti ndërkombëtar po kërkon gjithnjë e më shumë vendosjen e një armëpushimi. Por, nuk është e qartë se kush do të marrë kontrollin e Gazës dhe të 2.2 milionë banorëve të saj, shumë prej të cilëve jetonin në varfëri që përpara se të fillonte lufta.

“Nuk më duket se ka konsensus as mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe vendeve arabe në rajon dhe komunitetit ndërkombëtar se çfarë duhet bërë me Gazën pas luftës. Kush do ta qeverisë Gazën?”, thotë Mkhaimer Abu Sada, profesor i shkencave politike në Universitetin Al-Azhar, në Gazë.

