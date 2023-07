Aviacioni Civil i Britanisë së Madhe vë në monitorim Wizz Air: Nuk ka kompensuar pasagjerët për udhëtimet e anuluara

Kompania e udhëtimeve Wizz Air është vënë nën monitorim nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Mbretërisë së Bashkuar për shkak të ankesave të shumta që ka marrë nga pasagjerët për udhëtimet e anuluara, për të cilat Wizz Air nuk i kompensuar vlerën e biletës.

Pasagjerët janë ankuar se linja ajrore kishte dështuar që të të përmbushte detyrimet e saj për të drejtat e pasagjerëve, sidomos kur bëhet fjalë për orarin e fluturimeve, të cilat shpesh shtyhen, por edhe anulohen pa dhënë asnjë shpjegim. Një situatë e tillë ndodh shpesh edhe në vendin tonë, ku Wizz Air shtynë apo anulon fluturimet duke i lënë pasagjerët me orë të tëra në aeroport pas asnjë njoftim paraprak.

Vendimi i Autoritetit Civil vjen pas një numri shumë të madh vendimesh në Britaninë e Madhe që janë marrë nga gjykata kundër linjës ajrore për detyrimet monetare përgjatë 9 muajve të fundit.

Pasi Autoriteti vendosi që ta marrë nën monitorim, Wizz Air është zotuar të prezantojë ndryshime në politikat, procedurat dhe komunikimin e pasagjerëve. Linja ajrore është zotuar gjithashtu të rishikojë pretendimet që ka marrë për kostot e fluturimit (alternative) zëvendësues, transfertat kur fluturimet zëvendësuese kryhen nëpërmjet aeroporteve të ndryshme dhe kujdesin dhe ndihmën (zakonisht kostot e hotelit) pas ndërprerjeve të fluturimeve.

Kjo do të sigurojë që pasagjerët që kanë paraqitur pretendime për Wizz Air në të kaluarën, por që pretendimet e tyre janë refuzuar gabimisht, do të marrin paratë që u detyrohen ligjërisht.

Shqyrtimi do të mbulojë pretendimet e bëra nga pasagjerët për fluturimet që kanë pasur datë nisje ose mbërritje në një aeroport në Mbretërinë e Bashkuar më 18 mars 2022 ose pas kësaj. Nuk nevojitet asnjë veprim nga ana e pasagjerëve për t’u siguruar që këto pretendime do të shqyrtohen. Pasagjerët, fluturimet e të cilëve do të niseshin ose do të mbërrinin në një aeroport në Mbretërinë e Bashkuar përpara datës 18 mars 2022, mund të kërkojnë gjithashtu që pretendimet e tyre me kompaninë ajrore të rihapen, për sa kohë që fluturimi i tyre nuk ishte më shumë se gjashtë vjet më parë.

Wizz Air ka rënë dakord të nënshkruajë përgjegjësinë që zyrtarizon këto angazhime me rregullatorin.

Autoriteti i Aviacionit Civil i Mbretërisë së Bashkuar do të monitorojë linjën ajrore për pajtueshmërinë me politikat dhe procedurat e saj të rishikuara gjatë muajve të ardhshëm. Si pjesë e veprimit të zbatimit, Wizz Air-it do t’i kërkohet gjithashtu t’i japë informacion Autoritetit të Aviacionit Civil të Mbretërisë së Bashkuar në lidhje me shqyrtimin e pretendimeve të shpenzimeve të tashmë të mbyllura.

Rregullatori do të shqyrtojë gjithashtu shembuj të pretendimeve që Wizz Air ka marrë në shqyrtim, për t’u siguruar që detyrimet janë plotësuar kënaqshëm dhe që pasagjerët kanë marrë atë që kompania u detyrohet.

Paul Smith, Shefi Ekzekutiv i Përkohshëm i Përbashkët në Autoritetin e Aviacionit Civil të Mbretërisë së Bashkuar, tha se ky veprim detyrues ndaj Wizz Air është një mesazh i qartë që të gjitha linjat ajrore duhet të përmbushin detyrimet e tyre kundrejt pasagjerëve.

“Ky veprim detyrues dërgon një mesazh të qartë se linjat ajrore duhet të përmbushin detyrimet e tyre ndaj pasagjerëve kur anulojnë ose vonojnë një fluturim. Ne nuk do të hezitojmë të ndërhyjmë nëse besojmë se linjat ajrore nuk po e bëjnë këtë vazhdimisht.

“Pasagjerët kanë çdo të drejtë të presin që ankesat dhe pretendimet e tyre të zgjidhen shpejt dhe me efikasitet dhe të trajtohen në mënyrë të drejtë nga linjat ajrore, në përputhje me rregulloret. Ne ia bëmë të qartë Wizz Air-it vitin e kaluar se mënyra se si po trajtonte pasagjerët ishte e papranueshme.

“Ne do të vazhdojmë të vëzhgojmë situatën nga afër për të kontrolluar që pasagjerët të marrin atë që u detyrohen dhe se politikat e Wizz Air janë përmirësuar, në mënyrë që konsumatorët të kenë një përvojë më të mirë nëse gjërat shkojnë keq.”