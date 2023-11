Avokati ngre dyshime të forta: Ja pse vrasja e Liridona Murselit ngjan me një vrasje të planifikuar

Vrasja e Liridona Murselit ngjan si një ngjarje e planifikuar mirë, kështu shprehet avokati i njohur në Kosovë Arbër Jashari përmes një postimi në Facebook, duke ngritur dyshime për vrasjen që tronditi Kosovën.

Sipas asaj që dihet deri tani, Liridona Murseli u ndalua nga një grabitës teksa ishte duke udhëtuar me makinë me bashkëshortin dhe fëmijët. Ai u rrëmbeu portofolat dhe telefonat, dhe më pas qëlloi me armë zjarri drejt makinës, ku plumbi kapi Liridona Murselin duke i shkaktuar vdekjen në vend.