Babai i Klajdi Bitrit: Gruaja ende s’e di vrasjen e djalit!

Babai i 23-vjeçarit Klajdi Bitri i cili u vra të dielën në Itali bën thirrje për ti ndihmuar në sjelljen e trupit te birit sepse ata nuk kanë mundësi financiare.

“Më ka ndodhur një fatkeqësi e madhe. Nuk ia uroj as hasmit. Vajti për të ndarë një sherr e ma qëlluan e ma vranë, pa faj. Unë fëmijët i kam rrit me edukatë. Kaq 6 vite që punon në Itali punonte me djersën e ballit.

Ishte në lule të rinisë. Fëmija im nuk arriti të shijonte jetën Nuk duhej ti ndodhte kjo. Më mirë të kishte ndodhur mua.Trupi të më vijë sa më shpejt.

Gruaja ende nuk e di, po e mbajmë me gajret nëpër spitale. Unë kam dalë jashtë e flas jashtë dhe kam dy ditë që qaj mbyturazi”, thotë Agim Bitri duke iu dridhur zëri.

I riu u vra me shtizë peshkimi nga një person me origjinë nga Algjeria. Ngjarja e rëndë u shënua në Sirolo të Italisë.

Makina ku ndodhej algjeriani nuk i jepte përparsi makinave të tjera, ndërsa vetë lëvizte shumë ngadalë. Ka pasur një përplasje fizike mes autorit dhe një personi, që mendohet se ishte i shoku i tij.

I riu ka ndërhyrë për të shuar sherrin kur është goditur në gjoks me shtizë peshkimi nga algjeriani.