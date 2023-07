Banka e Japonisë sapo tronditi tregjet me një ndryshim politikash, ja pse ka rëndësi

Banka e Japonisë njoftoi të premten “fleksibilitet më të madh” në politikën e saj monetare duke befasuar tregjet financiare globale.

Banka qendrore e liroi kontrollin e kurbës së saj të yield-eve ose YCC në një lëvizje të papritur me pasoja të gjera. Ai dërgoi jenin duke u rritur kundrejt dollarit, ndërkohë që çmimet e aksioneve japoneze dhe të obligacioneve qeveritare ranë.

Diku tjetër, Stoxx 60 në Evropë u hap më ulët dhe yield-et e obligacioneve qeveritare në rajon u rritën. Të enjten, përpara deklaratës së Bankës së Japonisë, raportet se banka qendrore do të diskutonte politikën e kontrollit të kurbës së yield-eve kontribuoi gjithashtu në një mbyllje më të ulët të S&P 500 dhe Nasdaq, sipas disa strategëve.

“Ne nuk e prisnim këtë lloj ndryshimi këtë herë,” tha Shigeto Nagai, kreu i ekonomisë japoneze në Oxford Economics, për “Capital Connection” të CNBC.

Pse ka rëndësi

Banka e Japonisë ka qenë ‘paqësore’ prej vitesh, por lëvizja e saj për të futur fleksibilitet në kontrollin e rreptë të kurbës së saj deri tani, i ka lënë ekonomistët të pyesin nëse një ndryshim më thelbësor është në horizont.

Kontrolli i kurbës së yield-eve është një politikë afatgjatë që sheh se banka qendrore synon një normë interesi dhe më pas blen dhe shet obligacione sipas nevojës për të arritur këtë objektiv. Aktualisht synon një yield prej 0% për obligacionin 10-vjeçar të qeverisë me synimin për të stimuluar ekonominë japoneze, e cila ka luftuar për shumë vite me dezinflacionin.

Në deklaratën e saj të politikës, BOJ tha se do të vazhdojë të lejojë që yield-et e obligacioneve të qeverisë japoneze 10-vjeçare të luhaten brenda intervalit prej 0.5 pikë përqindjeje në secilën anë të objektivit të saj 0%, por do të ofrojë blerjen e JGB-ve 10-vjeçare me 1%. përmes operacioneve me tarifë fikse. Kjo në mënyrë efektive zgjeron tolerancën e saj me 50 pikë bazë të tjera.