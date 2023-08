“Barbiemania” përfshin edhe gastronominë, restoranti fut ‘menunë rozë’!

Tani që filmi Barbie ka mbledhur 1 miliard dollarë në arkat botërore të kinemave, gjë që e ka bërë rozën e kukullës një trend global të modës, ‘barbiemania’ duket se ka filluar të depërtojë në të gjitha fushat, përfshirë gastronominë. Hoteli Barceló Marbella ka krijuar eksperiencën Pink Antioxidant Lunch, një menu e përbërë nga receta të reja dhe tërheqëse me protagoniste rozën, mënyra më e mirë për t’iu bashkuar këtij trendi që ka pushtuar publikun.

Si fillim, Barceló Marbella propozon një humus panxhar, tahini dhe fara. Për të vazhduar me këtë libër recetash të frymëzuar nga trendi Barbie këtë verë, tagliatelle me krem ​​karkalecash vegan, djathë parmixhano fallco dhe luleshtrydhe të karamelizuara. Dy ëmbëlsira secila më të shijshme, për të plotësuar menunë.

Restoranti mund të zgjedhë midis petullave me fruta të kuqe, livando dhe krem ​​luleshtrydhe ose një tortë të shijshme Red Velvet me akullore vegane me mjedër. Për të përfunduar, ai propozon të shijojë vaktin pas darkës me një çaj Pink Latte Chai. Dreka Antioksidant Rozë ofron veti anti-inflamatore dhe pastruese, është një antioksidant dhe përmban vitamina A dhe B.