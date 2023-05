Barcelona fitore lamtumirash, Atletiko do vendin e dytë. Espanyol dhe Bare kthehen nga erdhën, rrezikojnë Valencia dhe Celta

Barcelona fitoi thellë 3-0 me Mallorcan në javën e parafundit të La Ligas, e fundit në “Camp Nou” për këtë sezon, teksa stadium mitik i katalanasve do t’u nënshtrohet punimeve që do të zgjatin të paktën një vit. Një mënyrë e mirë për të përshëndetur dy ikona të klubit “blaugrana”, Jordi Alban dhe Sergio Busquets, të cilët nuk do të jenë më pjesë e Barcelonës me përfundimin e sezonit.

Sa i përket kronikës së ndeshjes, Barcelona e zgjidhi shumë shpejt teksa Ansu Fati realizoi dy gola të shpejtë në minutat 1’ dhe 24’. Në rastin e parë e dërgoi topin në rrjetë pas një aksioni model, ndërsa në dyfishimin e rezultatit u shërbyer nga Lewandowski. Nga minuta e 14-të, Mallorca luajti me një lojtar më pak për shkak të ndëshkimit të Ndiaye me karton të kuq. Në superioritet numerik, Barcelona e pati të lehtë për ta menaxhuar lojën, madje shënoi edhe një gol të tretë me anë të Gavit në minutën e 70-të. Fiton edhe Atletico e Madridit 2-1 përballë Real Sociedadit.