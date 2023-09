Bardhi e ftoi në tryezë të përbashkët, Berisha i përgjigjet pozitivisht

Ish-kryeministri Sali Berisha i është përgjigjur pozitivisht ftesës së Gazmend Bardhit për të mbajtur një tryezë të përbashkët mes deputetëve të Partisë Demokratike, për të harmonizuar aksionin opozitar kundër qeverisë.

Në përfundim të seancës së kësaj të enjteje, Berisha theksoi se do të jetë prezentë në tryezën e përbashkët të deputetëve demokratë që do të mbahet ditën e martë.

Për sa i përket një bashkimi të mundshëm me grupin e Gazmend Bardhit, Berisha nuk dha një përgjigje të prerë, por tha se informacionet do të jepen në kohën e duhur.

Pyetje: Do të merrni pjesë në tryezë nesër?

Sali Berisha: Po do të marrim pjesë. Ne shkojmë aty dhe do të marrim pjesë. Edhe ftesën e konsiderojmë hap pozitiv dhe ne do të marrim pjesë.

Pyetje: Për negociata apo bashkim?

Sali Berisha: Do t’i mësoni që të gjitha në kohën e duhur, por ne i përgjigjemi pozitivisht ftesës.

j.l./ dita