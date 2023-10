Barkngopurit shpirtzbrazur (një histori me Esat Pashën dhe postet e kapura sot me marifete)

Nga Ergys Mërtiri

Inferioriteti intelektual e kulturor shprehet më fuqishëm se kudo në etjen e provincialit për pushtet. Njeriu i vogel nuk e gjen vetëpërmbushjen tek dinjiteti, njerëzillëku, aftësitë profesionale, por tek poset dhe ofiqet, me të cilat ai mund të mbushë boshllëkun e qenies së vet të pa vlerë.

Tek pushteti ai gjen të vetmin mjet për të shpëtuar prej vogëlsisë së vet dhe, sapo e fiton atë, ai nxiton ta përdorë për të kënaqur egon duke bërë keq, e madje edhe duke u krenuar me fuqinë për të bërë keq. Nuk ka gjë më tragjikomike sesa shpërfaqja e ekzaltimit të brendshëm të provincialit teksa ka arritur “majat” nq betejat e tij për ofiqe.

Kapërdisja e kollarisur pas kolltukëve të zyrave apo sediljeve të makinave, kredhja pas lezeteve dhe privilegjeve që të jep posti, përfshirë këtu edhe sekretaret apo varteset, të cilat nuk do t’ua kishin hedhur qurret në asnjë rrethanë tjetër, është spektakli më trazues për stomakun e cdo njeriu normal që gëzon shëndet e distancë sanitare nga këto lloj dukurish. Por kjo është gjithashtu edhe ndër shfaqjet më argëtuese për të kuptuar sesi uni ngatërrohet me këmbët e veta dhe ekspozon kaq çiltërsisht budallakinë e vet ekzistenciale.

Gjithcka që e ngop barkun e njeriut të zbrazur nga kapacitetet humane është mundësia për të urdhëruar njerëz, sa më shumë njerëz. Dikush i kërkoi njëherë Esat Pashës ta ndihmoje per t’ia dërguar djalin me studime në Stamboll për inxhinieri dhe Pashai, i gatshëm ta ndihmojë, i thotë se: C’të duhet të bësh gjithë atë shkollë për të pasur vetëm 5 vetë nën urdhra, ndërkohë që mund të bësh shkollë ushtarake dhe të urdhërosh 200 vetë. Pra, vlera e shkollës, madje edhe e vetë burrit, matet me numrin e njerëzve qe ka nën urdhra.

Burri e merr vlerën nga rrethanat që të japin në dorë mundësinë për të pasur njerëz poshtë vetes. Urdhri është objekti i krenarisë dhe vetëpërmbushjes, me të cilin burri i jep kuptim banalitetit, zbraztisë, dhe paaftësisë së vet për të njohur e kuptuar kapacitetin njerëzor për dinjitet.

Urdhri për të, nuk është thjeshtë një tager administrativ, nëpërmjet të cilit drejtuesi i një dikasteri angazhon njerëzit me të cilët punon, për të realizuar disa objektiva që ia ngarkon ligji. Jo, urdhri, për të, është shprehje e pozicionit te tij superior në hierarkinë e specieve të përdhunuara mendërisht në xhunglën e botës së tyre të degraduar nga interesat, epshet, zvarritjet apo komplekset primitive.

Dhe në shumicën e rasteve, postet, pozicionet e larta në hierarkinë e karrierës profesionale e politike arrihen me marifete të lloj-llojshme ku njeriu e zhgërryen dinjitetin në baltën e mashtrimit, servilizmit, hipokrizisë, fëlliqësisë, vetëm e vetëm të arrijë të ketë pushtet, me të cilin mund të krekoset e vetë-erektohet i vetëkënaqur.

Kompleksi i frikshëm i njeriut të vogël është si e si të ndjehet i rëndësishëm dhe për këtë është gati të shkelë mbi vetveten dhe gjithcka njerëzore.

Kaq mjafton për t’i bërë keq vetes.

