Benjamin Netanyahu zotohet të shtyjë luftën deri në “fitore përfundimtare”

Kryeministri Benjamin Netanyahu është zotuar të vazhdojë luftën e Izraelit kundër militantëve të Hamasit deri në fitore, duke vazhduar më tej me ofensivën e tij në Gaza ndërsa lufta arrin kufirin 100-ditor.

Lufta u shkaktua nga sulmi terrorist i Hamasit më 7 tetor në jug të Izraelit, dita më vdekjeprurëse në historinë e vendit. Më shumë se 1,200 u vranë në Izrael dhe afërsisht 24,000 palestinezë në Rripin e Gazës janë vrarë më pas në kundërsulmin e Izraelit – më shumë se 1% e popullsisë së Gazës.

Me Hamasin që vazhdon të mbajë më shumë se 100 pengje, rreth 120,000 njerëz filluan një tubim 24-orësh në Tel Aviv të shtunën mbrëma, duke i bërë thirrje qeverisë të kthejë pengjet në shtëpi. Më shumë se 100 pengje u liruan në nëntor gjatë një pauze në luftime, por asnjë prej atëherë.

Protestuesit, duke mbajtur fotografi të të rrëmbyerve, u mblodhën në “Sheshin e pengjeve” përballë ministrisë së mbrojtjes të Izraelit, ku demonstruesit janë mbledhur shpesh për t’i kërkuar Izraelit të bëjë më shumë për të liruar pengjet.

Shumë kompani dhe organizata izraelite vëzhguan zgjatjen e luftës të dielën, një ditë pune në Izrael, me një grevë 100-minutëshe në mbështetje të pengjeve dhe familjeve të tyre.

Hamasi thotë se nuk do të negociojë për pengjet e mbetura derisa Izraeli të përfundojë sulmet e tij në Gaza. Një Netanyahu sfidues tha në një konferencë shtypi të shtunën mbrëma se Izraeli nuk do të pengohet nga akuzat se Izraeli po kryen gjenocid kundër palestinezëve.

“Askush nuk do të na ndalojë, as Haga, as boshti i së keqes, askush,” tha ai, duke iu referuar Hamasit që lufton Izraelin në Gaza, militantëve të Hezbollahut të mbështetur nga Irani që kanë qëlluar mbi Izraelin nga Libani dhe milicive Houthi që kanë nisur dronë dhe raketa për të sulmuar anijet tregtare në Detin e Kuq si një shfaqje mbështetjeje për Hamasin.

SHBA nis një sulm pasues në faqen e radarit Houthi

Kryeministri izraelit foli pas një seance dyditore në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë, ku Afrika e Jugut akuzoi Izraelin për gjenocid në një çështje përpara gjykatës. Izraeli e ka hedhur poshtë akuzën si shpifëse dhe hipokrite.

Izraeli thotë se përfundimi i luftës tani do të nënkuptonte fitore për Hamasin, një grup militant islamik që është cilësuar si një organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Britania, ndër të tjera. Ajo ka sunduar Gazën që nga viti 2007 dhe thotë se është e vendosur për shkatërrimin e Izraelit.

Një vendim i përkohshëm i GJND-së pritet pas disa javësh. Vendimet janë të detyrueshme, por të vështira për t’u zbatuar. Izraeli do të injoronte çdo urdhër për të ndalur luftimet, këtë e bëri të qartë Netanyahu.

Izraeli përballet me një presion ndërkombëtar në rritje për t’i dhënë fund luftës, e cila ka çuar në vuajtje të përhapura përveç numrit të vdekjeve. Sipas ministrisë së shëndetësisë të Gazës, e drejtuar nga Hamasi, rreth dy të tretat e të vdekurve janë gra dhe fëmijë. Ministria tha se numri i të plagosurve nga lufta ka tejkaluar 60,000 njerëz.

Sipas Kombeve të Bashkuara, Izraeli vazhdon të bombardojë pjesën më të madhe të Rripit të Gazës dhe grupet e armatosura palestineze vazhdojnë të lëshojnë raketa në drejtim të Izraelit. Luftimet në terren midis të dyve vazhdojnë gjithashtu në pjesën më të madhe të Gazës.

Nga 36 spitalet kryesore të Gazës, 15 janë duke funksionuar, megjithëse pjesërisht, sipas OCHA, agjencisë së çështjeve humanitare të Kombeve të Bashkuara.

Karburanti pritej të mbaronte sërish gjatë fundjavës në Spitalin e Martirëve Al-Aksa në qendër të Gazës. Stafi kishte marrë pak karburant urgjent nga një spital tjetër të premten vonë, ndërsa më parë ata kishin mundur të mbanin ventilatorët dhe inkubatorët që funksiononin me bateri diellore.

Nuk ishte e qartë nëse Organizata Botërore e Shëndetësisë do të ishte në gjendje të dorëzonte një ngarkesë të premtuar karburanti, thanë zyrtarët e spitalit, pasi dërgesat e ndihmave po ndërpriteshin në pjesën më të madhe të Gazës për shkak të ndërprerjeve të telekomunikacionit mes bombardimeve të vazhdueshme izraelite.

Andrea De Domenico është kreu i Zyrës së OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare në Territoret e Pushtuara Palestineze. Ai tha të premten se Izraeli ka qenë “shumë sistematik duke mos na lejuar të mbështesim spitalet, gjë që është diçka që po arrin një nivel çnjerëzor që, për mua, është përtej të kuptuarit”.

Nga llogaria e saj zyrtare e mediave sociale X, shërbimet e ndihmës celulare, fikse dhe të internetit të kompanisë së telekomunikacionit Paltel në të gjithë Gazën u ndërprenë për shkak të “agresionit të vazhdueshëm”. Territori i kontrolluar nga Hamasi ka parë ndërprerje të vazhdueshme të telekomunikacionit në 100 ditët e fundit për shkak të luftimeve dhe mungesës së karburantit për energji elektrike.

Që nga fillimi i operacionit tokësor të Izraelit në fund të tetorit, 186 ushtarë izraelitë janë vrarë dhe 1,099 të tjerë janë plagosur në Gaza, sipas ushtrisë. Më shumë se 85% e popullsisë prej 2.3 milionë banorësh të Gazës janë zhvendosur për shkak të ofensivës ajrore dhe tokësore të Izraelit dhe pjesë të mëdha të territorit janë rrafshuar.

Mes mungesës së madhe të ushqimit, ujit të pastër dhe karburantit në Gaza, OCHA tha në raportin e saj të përditshëm se kufizimet e rënda të Izraelit në misionet humanitare dhe mohimet e drejtpërdrejta ishin rritur që nga fillimi i vitit.

Vetëm 21% e dërgesave të planifikuara të ushqimit, ilaçeve, ujit dhe furnizimeve të tjera kanë arritur me sukses në veri të Gazës.

“Këto mohime paralizojnë aftësinë e partnerëve humanitar për t’iu përgjigjur në mënyrë domethënëse, të vazhdueshme dhe në shkallë nevojave të përhapura humanitare,” tha OCHA.

“Ofrimi i ndihmës humanitare në të gjithë Gazën është pothuajse i pamundur,” tha shefi humanitar i OKB-së Martin Griffiths në një takim të Këshillit të Sigurimit të premten.

