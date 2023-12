Berisha s’donte vetë protestë të fuqishme: Gjata gjen ‘zgjidhjen’ për dështimin

Juristi Çlirim Gjata në “Now me Erla Mëhillin”:

“Një gjë është për t’u thënë, ka qenë vetë zoti Berisha që nuk donte një protestë shumë të fuqishme, pikërisht se bëhej fjalë për atë. Ka qenë një këmbëngulje jashtëzakonisht e madhe.

Po të ishte do dërgonim anëtarë në komisionin e mandateve, do kërciste edhe ndonjë libër kokës se e meritonin disa. Për atë cinizëm që është bërë i para ‘90 me termat që përdornin. Të merremi me kë ishte dhe s’ishte është të heqim vëmendjen nga lajmi kryesor” – tha Çlirim Gjata.

p.c. / dita