Besimtarët ortodoksë kremtojnë ditën e ujit të bekuar, të rinjtë sfidojnë dimrin

Dita e Ujit të Bekuar është festuar në të gjithë vendin nga besimtarët ortodoksë. Dhjetëra të rinj në të gjithë vendin kanë marrë pjesë në ceremoninë e hedhjes së kryqit, në lumenj, dete apo shatërvane. Në Korçë qindra besimtarë ortodoksë dhe jo vetëm janë bërë pjesë e hedhjes së kryqit në shatërvanin e lulishtes “Vangjush Mio”.

Mitropoliti i Korçës Joan Pelushi u ka kërkuar besimtarëve të kujtojnë përherë veprën e madhe të Jezus Krishtit. Kryqin e ka kapur Ronaldo Kovaçi, 24 vjeçar i cili e ka kapur edhe njëherë tjetër më parë. Ky rit është simbolik duke kujtuar pagëzimin e Jezus Krishtit në lumin Jordan.

Besimtarët ortodoksë në Gjirokastër kanë zhvilluar ritet religjoze të Ditës së Ujit të Bekuar. Mesha e mëngjesit u zhvillua në kishën-katedrale “Ngjallja e Krishtit” dhe u drejtua nga at Joani. Në këtë meshë kanë marrë pjesë besimtarë të shumtë. Në vazhdim të ceremonive religjoze pjesëmarrësit i janë drejtuar vendit të quajtur Ura e Lumit në hyrje të qytetit të gurtë ku kryqi është hedhur në ujërat e lumit Drino. Ai është nxjerrë nga uji nga besimtari 13 vjeçar Moisi Mërkuri.

“Kjo e Kremte e Madhe le të jetë një datë stacion në jetën tonë pasi këtu nis shpëtimi i çdo njeriu. Gëzuar, vit të mbarë dhe të bekuar për të gjithë” – tha ai.

Më pas ritet religjoze të Ditës së Ujit të Bekuar kanë vazhduar në shtëpitë dhe familjet e besimtarëve. Dita e ujit të bekuar është kremtuar edhe në Vlorë nëpërmjet ceremonisë tradicionale të hedhjes së kryqit në det. Kryqin e hedhur në det e kapi Albert Bollano nga Vlora. Bollano ja dedikon këtë nënës së tij.

Dhjetra besimtarë ndoqën nga afër ceremoninë e ujit të bekuar e cila u drejtua nga at Kostandin Prifti, i cili uroi të gjithë besimtarët ortodoksë.

Edhe në qytetin e Fierit besimtarët orthodoks kanë festuar ditën e ujit të bekuar. Me këtë rast Kisha e Shën Gjergjit e këtij qyteti ka organizuar hedhjen e kryqit në ujë. Procesioni ka nisur me meshën në Kishë dhe me pas vargu i gjatë i besimtarëve i janë drejtuar shatërvanit në sheshin Europa, ku si për çdo vit tjetër ndiqet hedhja e kryqit në ujë. Në praninë edhe të qindra besimtarëve ortodoks si dhe të qytetarëve të tjerë është ndjekur edhe momenti i hedhjes së kryqit.

Ka qenë 30 vjeçari Dhimitër Kapaj ai që ka nxjerrë kryqin nga uji. Ai i ka dorëzuar kryqin metropolititit, At Nikolla, i cili edhe e ka bekuar.

Ky rit fetar i besimit ortodoks është shënuar shënuar si dita e Shën Trinisë kur Krishti pasi mbushi 33 vjet u pagëzua në ujërat e lumit Jordan nga Gjon Pagëzori.

Esi Papajorgji është 31-vjeçari, i cili sfidoi ujin e ftohtë të këtij fillim janari dhe kapi kryqin gjatë ceremonisë së zhvilluar në portin e Durrësit.

Dita e Ujit të Bekuar ka mbledhur me qindra besimtarë ortodoks në Katedralen e Apostul Pavlit dhe Shën Astit, të cilët ndoqën meshën e mbajtur me rastin e kësaj dite të veçantë.

Shumë besimtarë, pasi ndoqën meshën, mbushën shishe me ujin e bekuar, i cili do të qëndrojë për një vit në shtëpitë e tyre. Të shoqëruar nga tingujt e bandës së qytetit, karvani i besimtarëve u nis drejt portit, ku u krye rituali i përvitshëm i ditës së ujit të bekuar.

