Biden paralajmëron botën për planet nukleare të Putin: Janë reale!

Presidenti i SHBA, Joe Biden, ka paralajmëruar me forcë se kërcënimi i presidentit rus Vladimir Putin për të përdorur armë bërthamore është “real”, disa ditë pasi denoncoi vendosjen e armëve të tilla nga Rusia në Bjellorusi.

Dhe është se presidenti rus njoftoi javën e kaluar vendosjen e armëve bërthamore taktike në territorin e Bjellorusisë fqinje duke filluar nga 8 korriku. Një vendim që mund të jetë vendimtar në zhvillimin e këtij konflikti të nisur më shumë se një vit më parë.

“Sa më shumë armë të furnizohen, aq më e rrezikshme do të jetë bota dhe sa më shkatërruese të jenë këto armë, aq më i mundshëm do të jetë skenari i asaj që zakonisht quhet apokalipsi bërthamor”, deklaroi Medvedev në lidhje me këtë skenar teorik në të cilin. Shpërthimi masiv i armëve bërthamore shkakton shkatërrim të gjerë global dhe pasoja radioaktive.

Me gjithë këtë, të shtunën e kaluar Biden e përshkroi njoftimin e presidentit rus se vendi i tij kishte vendosur armët e para taktike bërthamore në Bjellorusi si “absolutisht të papërgjegjshme”. “Ata më shikonin si kur thashë se isha i shqetësuar për përdorimin e armëve bërthamore taktike nga Putin. Është e vërtetë”, ka përfunduar ky politikan amerikan.