Biden – Xi, takim javën e ardhshme në San Francisko, mes sfidave madhore dypalëshe dhe globale

Presidenti Joe Biden do të takohet me presidentin kinez Xi Jinping të mërkurën për herë të parë prej një viti, sipas zyrtarëve të lartë të amerikanë. Bisedimet kritike që synojnë zbutjen e tensioneve mes dy superfuqive dhe që do të mbahen në San Francisko ku dy udhëheqësit do të marrin pjesë në takimin e nivelit të lartë të forumit për Bashkëpunimin Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), mund të zgjasin me orë të tëra dhe të përfshijnë ekipe zyrtarësh nga Pekini dhe Uashingtoni.