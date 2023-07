Biznesmeni i inceneratorëve Zoto kërkon pafajësi, GJKKO shtyn seancën dhe pezullon afatet e paraburgimit

Avokatët e Klodian Zotos dhe Lefter Kokës kërkojnë më tepër kohë për të bërë mbrojtjen lidhur me procesin ndaj inceneratorit të Fierit. Seanca e radhës u la më 6 ku do parashtrohen argumentet e mbrojtjes së disa prej të pandehurve. Ndërkohë, gjykata vendosi të pezullojë afatet e paraburgimit për të gjithë të pandehurit, pasi shkak për shtyrjen e bë mos përgatitja e avokatëve, ndërsa u paralajmëruan këta të fundit se do të ketë masa, nëse nuk do jenë gati edhe në seancën tjetër për të paraqitur mbrojtjen’

Avokati i Klodian Zotos, biznesmenit të shpallur në kërkim për incineratorët, ka thwnw mw herwt në gjykatë se nuk beson tek procesi i rregullt ndaj klientit të tij. Ardian Leka tha se Zoto ofruan vetëm konsulencë si avokat ndërkohë që prej vitesh po i bëhet gjyq publik. Nga ana tjetër avokati theksoi se vendimet për inceneratorët janë miratuar nga qeveria dhe jo nga ministra të përveçëm.

Avokati i biznesmenit Klodian Zoto kërkoi pafajësi në seancën e radhës për konkluzionet e mbrojtjes në procesin për incineratorin e Elbasanit. Më herët konkluzionet i kanë lexuar edhe Lefter Koka, Alqi Bllako e Jonida Zeqo ndërsa nga të akuzuarit e inceneratorit të Elbasanit, pritet të japin sqarime njëra prej kompanive të sekuestruara si dhe Mirel Mërtiri përmes avokatëve të tyre.