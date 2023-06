Blinken nis ditën e dytë të bisedimeve për të stabilizuar marrëdhëniet SHBA-Kinë

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken filloi ditën e dytë dhe të fundit të takimeve me zyrtarë të lartë kinezë të hënën, pasi të dy palët shprehën gatishmërinë për të biseduar, por treguan pak prirje për t’u përkulur ndaj pozicioneve të ngurtësuara që kanë rritur tensionet mes dy vendeve.

Blinken u takua me kryediplomatin kinez Wang Yi për rreth tre orë, por ende nuk është konfirmuar nëse do të takohet me presidentin Xi Jinping përpara se të largohet në orët e vona të mbrëmjes.

As Blinken dhe as Wang nuk bënë asnjë koment për gazetarët ndërsa përshëndetën njëri-tjetrin dhe u ulën për të diskutuar.

Në raundin e parë të bisedimeve të dielën, Blinken u takua për gati gjashtë orë me ministrin e Jashtëm kinez, Qin Gang, dhe të dy thanë se kishin rënë dakord të vazhdonin diskutimet e nivelit të lartë.

Megjithatë, nuk kishte asnjë shenjë se ndonjë nga çështjet më të ashpra mes tyre ishte më afër zgjidhjes.

Pavarësisht pranisë së Blinken në Kinë, ai dhe zyrtarë të tjerë amerikanë kishin minimizuar perspektivat për ndonjë përparim të rëndësishëm në çështjet më shqetësuese me të cilat përballen dy ekonomitë më të mëdha të planetit.

j.l./ dita