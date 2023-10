“Booking” formalizon qiratë, apartamentet që përdorin platformën, duhet të japin të dhëna shtesë!

Sipas Vathit fokusimi më I amdh duhet të jetë tek kontrolli nga ana e organve fiskale. Ideja për të vendosur referenca në hotele ëhstë dëshmi e dështrimit të organeve fiskale

“Më shumë vëmëndje duhet të ketë kontrolli se sa ideja për të vendosur referenca. Nuk është kjo rruga e duhur. Meqëne se stë kontrollojë dot do të vendisë referneca. Të vendosh nëj cmim refereues sesa do të jetë dhoma e një hoteli do të thotë se ke dështuar me kontrollin tatimore”-sqaroi Vathi.

Qeveria është në negociata edhe me platformën tjeter Airbnb me qëllim evidentimin e të gjtiha subjekteve që janë të listuara, të cilat duhe ti nënshtrohen pegsesë së taksave. Edhe pse ska një shifër zyrtare vlersohet se janë rreth 28 mijë apartamente, vila që jepen me qira sezonale në vëndin tonë.

