Bota të bashkohet kundër terrorizmit! Obama dhe Clinton dënojnë sulmin ndaj Izraelit

Barack Obama dhe Bill Clinton dënuan sulmin e përgjakshëm të Hamasit ndaj Izraelit.

“Të gjithë amerikanët duhet të tmerrohen dhe të indinjohen nga sulmet terroriste ndaj Izraelit dhe masakrat ndaj civilëve të pafajshëm”, shkroi Obama në X .

“Ne lutemi për kthimin e sigurt të atyre që po mbahen peng. Ndërsa mbështesim të drejtën e Izraelit për t’u mbrojtur kundër terrorizmit, ne duhet të vazhdojmë të luftojmë për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme si për izraelitët ashtu edhe për palestinezët”, përfundoi ish-presidenti amerikan në deklaratën e tij.



Obama, sipas New York Post, ka pasur një marrëdhënie të ftohtë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, i cili në vitin 2015 mbajti një fjalim në Dhomën e Përfaqësuesve të atëhershëm të udhëhequr nga republikanët duke sulmuar marrëveshjen bërthamore të epokës Obama me Iranin.

Nga ana tjetër, pak më vonë, Bill Clinton bëri gjithashtu një deklaratë në mbrojtje të Izraelit.

“Dënoj sulmin e tmerrshëm terrorist të kryer nga Hamasi në Izrael dhe jam i pikëlluar nga humbja e jetëve njerëzore. Ne jemi pran të gjithëve atyre që janë prekur nga dhuna, përfshirë familjet amerikane.

“Tani është koha që bota të mblidhet kundër terrorizmit dhe të mbështesë demokracinë izraelite,” tha presidenti i 42-të në postimin e tij X.

“Unë qëndroj me qeverinë e Izraelit dhe të gjithë izraelitët dhe u bëj thirrje që të qëndrojnë të bashkuar. Ka ardhur koha të jemi të bashkuar”.

Clinton ndihmoi ndërmjetësimin e marrëveshjeve të Oslos të mesit të viteve 1990 midis palestinezëve dhe izraelitëve, të cilat përfundimisht dështuan të sjellin paqen midis dy palëve.

p.k\dita