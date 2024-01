Bujqësia jepet me qira: Shpopullimi nxjerr tokat në treg

Pavarësisht se ulliri dhe vreshtaria janë dy kultivime që nuk kanë nevojë për shumë shërbim, duket se mungesa e fuqisë punëtore, emigrimi dhe lënia e tyre në dorë të të moshuarve, ka bërë që një pjesë e mirë e parcelave të dalin në tregun e qirave.

Referuar portalit të fermerit, ku janë të listuara tokat bujqësore që jepen me qira në të gjithë vendin, duket se një peshë të konsiderueshme zënë ullishtet dhe vreshtaria, pavarësisht se të dyja sjellin fitime të konsiderueshme për fermerët.

Konkretisht, në total janë 4385 parcela të listuara për qira, pjesën më të madhe e zënë tokat arë, rreth 2768 parcela duke qenë se për arsye të ndryshme, ku përfshihet emigrimi, janë lënë djerrë dhe dhënia me qira u jep mundësi për të krijuar të ardhura fermerëve kudo që ndodhen.

Ndërkohë që numërohen 648 parcela me pemëtore, 557 parcela me vreshta dhe 412 ullishte me sipërfaqe të ndryshme të cilat janë në tregun e qiradhënies. Sa i takon ullishteve, shumica prej tyre gjenden në Berat, Fushë-Krujë, Durrës, Kuçovë, Përmet dhe Vlorë. Ndërsa pjesa më e madhe e vreshtave gjenden në Berat, Kurbin, Lezhë, Përmet dhe Vlorë.

Së fundmi, ulliri është konsideruar si një ndër kultivimet më me përftim për fermerët, duke qenë se kërkesa është orientuar drejt prodhimit vendas të vajit të ullirit dhe po ashtu, bumi turistik ka bërë që kjo kërkesë të jetë më e lartë. Nga ana tjetër janë hapur dyert edhe për eksport, kryesisht me Italinë.

p.c. / dita