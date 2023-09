Centrale bërthamore me ndihmën e Kinës dhe Rusisë

Turqia do të ndërtojë termocentralin e tretë bërthamor me ndihmën e Kinës, ndërsa një i katërt është në projekt me mbështetjen e Rusisë. Ministri i Energjisë, Alparslan Bayraktar, tha se marrëveshja me Kinën finalizohet shumë shpejt.

“Ne kemi arritur një pikë shumë të rëndësishme në bisedimet me Kinën, ne duhet ta finalizojmë këtë brenda disa muajve të ardhshëm”, i tha Bayraktar një grupi gazetarësh.

Centrali i tretë bërthamor është planifikuar të ndërtohet në rajonin e Trakës.

Ndërkohë, negociatat vazhdojnë me Rusinë për termocentralin e dytë bërthamor të planifikuar në provincën e Detit të Zi të Sinopit.

p.c/dita

“Ne jemi në kontakt edhe me Korenë e Jugut. Prioriteti i Turqisë në këtë drejtim është më shumë transferimi dhe lokalizimi i teknologjisë”, shtoi ai.

Rusia po ndërton termocentralin e parë bërthamor të Turqisë, Akkuyu NPP, në provincën jugore të Mersinit.

Impianti, pas përfundimit do të ketë katër reaktorë të energjisë VVER-1200 me kapacitet total të instaluar prej 4,800 megavat. Ai do të prodhojë 35 miliardë kilovat-orë energji elektrike në vit, rreth 10 për qind e konsumit të energjisë në vend, kur të bëhet plotësisht funksional.