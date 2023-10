Çfarë duhet të bëni çdo natë për të qenë të shëndetshëm, 4 mjekë japin 7 këshilla të vlefshme

Ka shumë arsye për të mbajtur zorrët të funksionojnë siç duhet.

Këtu janë shtatë këshilla të vlefshme që mund t’i zbatojmë çdo natë për ta arritur këtë.

1. Fikni ekranet

Disa persona lënë televizorin ndezur ose celularin për t’i vwnw nw gjumw, por ndoshta do të arrijnë rezultate të kundërta. Drita nga ekranet mund të rrisë nivelet e hormoneve të stresit sepse kërkon vëmendjen tonë, shpjegon mjeku gastroenterolog Dr. Joseph Shami, duke shtuar se pozicioni që zakonisht marrim në jastëk do të jetë një tjetër pengesë. Këshilla e tij është që të fikni të gjitha ekranet të paktën një orë para gjumit.

2. Mos mbani patatina ose çokollata

Sado që patatinat apo çokollata që kemi në dollapin e kuzhinës na tundojnë, duhet të rezistojmë. Sado joshëse të jetë një ushqim i lehtë në mbrëmje, është më mirë të flini me stomakun bosh, pasi të keni konsumuar vaktin e fundit disa orë më parë, sipas mjekut William Li. Në këtë mënyrë do të lejojmë triliona baktere në mikrobiomën tonë të zorrëve të ruajnë ritmet e tyre biologjike. Kur ushqehet me ushqim natën, ora e tyre biologjike humbet dhe ata nuk prodhojnë acide yndyrore me zinxhir të shkurtër në nivelet normale të nevojshme për një metabolizëm të shëndetshëm. Ai shpjegon dhe paralajmëron se nëse ngrënia e ushqimit bëhet zakon, i hap rrugën sindromës metabolike.

3. Zgjidhni ushqime që nxisin shëndetin e zorrëve

Sado që ritmet e përditshmërisë janë stresuese, vakti i fundit i ditës ka nevojë për vëmendjen tonë. Zgjedhjet tona do të përcaktojnë ndikimin negativ ose pozitiv në mikrobiomën e zorrëve, shpjegon patologu Dr Mahmud Kara. Sipas tij, ushqimet miqësore me mikrobiomën duhet të jenë të bollshme me probiotikë, mikroorganizma të gjallë që ofrojnë bakteret e nevojshme dhe prebiotikë, komponime fibroze që ushqejnë probiotikët në zorrë.

Ushqimet me probiotikë: kos, djathëra të fermentuar, perime turshi, etj.

4. Pini shumë ujë

Ndoshta nuk tingëllon tërheqëse që duhet të pimë ujë gjatë natës, vetëm duke menduar se ndoshta do të na detyrojë të shkojmë në tualet në mëngjes. Por kjo është një sakrificë e vogël, thekson Dr. Kara, duke shpjeguar se hidratimi i mirë nxit funksionimin normal të të gjitha organeve, parandalon kapsllëkun, tret ushqimin në sistemin tretës, redukton inflamacionin në mikrobiomën e zorrëve dhe ndihmon në rivendosjen e tij pas një sëmundjeje. ose duke marrë antibiotikë, duke kontribuar në procesin e detoksifikimit.

5. Ulni stresin

Menaxhimi i stresit të përditshëm është jetik për funksionimin e duhur të zorrëve dhe shëndetin e përgjithshëm, thotë internisti Dr. Raphael Kellman. Zorra është e lidhur drejtpërdrejt me trurin përmes boshtit zorrë-tru dhe stresi kronik mund të ndryshojë përbërjen e mikrobiomës me pasoja dramatike shëndetësore. Sipas tij, teknikat e thjeshta si ushtrimet e frymëmarrjes apo meditimi para gjumit dhe shëtitjet në natyrë apo kontakti me të dashurit gjatë ditës mund të kenë efekte mbresëlënëse për lehtësimin e ankthit.

6. Lëvizni pak më shumë

Me shumë mundësi, ideja për të lodhur veten në ecje ose biçikletë duket si trajtimi ideal hipnotik. Por në vend të kësaj, Dr. Kara sugjeron lëvizje të buta të trupit si shtrirje, joga ose një ecje të shpejtë për të ndihmuar tretjen.

7. Flini në anën tuaj të majtë

Njerëzit me stomak të ndjeshëm ndoshta duhet t’i kushtojnë vëmendje pozicionit të tyre të gjumit, vëren Dr. Ali Rezaie në Qendrën Mjekësore Cedars-Sinai. Duke zgjedhur anën e majtë, zvogëlohet rreziku i refluksit të acidit dhe përmirësohet tretja dhe funksioni limfatik.