Çfarë është “pastrimi suedez para vdekjes”?

Ideja e përgatitjes për vdekjen ndoshta nuk i emocionon shumicën prej nesh. Megjithatë, psikologia Katarina Blom flet për një pastrim të pazakontë suedez që mund të sjellë gëzim dhe paqe në shtëpinë dhe jetën tonë. Katarina Blom është një psikologe lumturie, eksperte e shëndetit mendor dhe bashkëprezantuese e “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning” në NBC.

Ajo beson se përgatitja për vdekjen, veçanërisht duke pastruar shtëpinë tuaj nga sendet e panevojshme që nuk e dini më qëllimin (një praktikë që suedezët e quajnë “pastrimi i vdekjes”), është një mënyrë e fuqishme për të jetuar një jetë më të plotë, shkruan “The Healthy”.

Blom së fundmi u bashkua me Shoqatën Kombëtare të Drejtorëve të Funeraleve për të ndihmuar në promovimin e idesë se më shumë njerëz duhet të shikojnë gjërat e tyre, t’i organizojnë ato dhe të vendosin se çfarë është e mirë për të mbajtur, shitur ose dhuruar. Përndryshe, një ditë, thotë ajo, do të duhet ta bëjë dikush tjetër për ju.

“Death Cleaning” është padyshim një pamje e ndryshme për heqjen e rrëmujës së viteve të fundit të jetës suaj, por nuk është edhe aq larg nga parimi popullor skandinav i hygge, filozofia që një jetë e pasur dhe e rehatshme qëndron në jetesën minimale.

Blom thotë se pastrimi i vdekjes vjen nga një filozofi paksa e ndryshme me rezultate po aq domethënëse.

“Epo, mendoj se kjo ka kuptim të përsosur, sepse si njerëz ne e urrejmë dhimbjen dhe shqetësimin. Ne ishim të pajisur në mënyrë evolucionare me neveri ndaj rrezikut, që në thelb do të thotë se ne duam të shmangim çdo gjë që mund të jetë një rrezik për ne ose të shkaktojë dhimbje për dikë tjetër, dhe vdekja është me të vërtetë e dhimbshme. Pjesa e dytë është se në të vërtetë nuk ka një mënyrë të drejtë për të kapërcyer pikëllimin. Pa vdekje nuk ka jetë. Kjo është gjëja numër një dhe pa sëmundje nuk mund të ndihemi të lumtur që jemi të shëndetshëm. Ndaj kemi nevojë për një larmi emocionesh, kemi nevojë për një sërë ngjarjesh në jetë që të ndihemi të gjallë dhe të ndjejmë se po mësojmë dhe po rritemi”, tha psikologia.

Ajo shprehet se ka të bëjë me të vërtetë për t’u siguruar që të lini sende në shtëpinë dhe jetën tuaj që kanë një qëllim këtu dhe tani për ju. Dhe ky qëllim mund të jetë si kujtime nga fëmijëria apo ditët e studentit. Por këto gjëra duhet t’i mbani me qëllim.

Ju mund të keni një shtëpi me shumë gjëra, por nëse i keni mbajtur gjërat sepse ato kanë një kuptim të caktuar për ju, atëherë ky është versioni juaj i një spastrimi para vdekjes.

“Është vërtet një proces i vazhdueshëm. Meqenëse ka një ndryshim që po ndodh në jetën tuaj, do t’ju duhet të bëni pak pastrim vdekjeje. Në një moment të jetës sonë, ndodhin ndryshime më të qarta. Ju lëvizni nga një shtëpi në tjetrën, divorcoheni, takoni një person të ri, bëni fëmijë, ndoshta ftoni një prind të jetojë me ju. Pra, në këto momente është me të vërtetë një thirrje e vazhdueshme për ju që të kuptoni më mirë funksionimin e shtëpisë tuaj. Përqendrohuni shumë më tepër në qëllim – artikujt tuaj ose duhet të jenë diçka që përdorni ose të jenë kuptimplotë për ju. Unë mendoj se shtëpia juaj duhet të jetë me të vërtetë një reflektim i nevojave tuaja aktuale dhe gjithashtu një kujtesë se ne nuk jemi këtu përgjithmonë – dhe nëse vërtet keni nevojë për një artikull të caktuar, “tha ajo.

Kjo ka të bëjë gjithashtu me ruajtjen e trashëgimisë suaj familjare duke dhënë sende dhe duke ndarë histori familjare, dhe kjo është mundësia dhe momenti i përsosur për të rregulluar butësisht jetën dhe shtëpinë tuaj.