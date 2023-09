Çfarë pritet të sjellë moti në fundjavë, temperaturat ulen me disa gradë, pezullohen lundrimet

Në dy ditët në vijim, Shqipëria do të karakterizohet me mot të qëndrueshëm dhe me vranësira kalimtare, të cilat do krijojnë herë pas here momente shiu.

Dita e diel do jetë ditë surprizash. Meteorologu, Akil Osmani thotë se i gjithë territori shqiptar do përfshihet nga reshjet e shiut.

Krahas shiut, dita e diel do të karakterizohet me erë të fortë duke bërë që dallgëzimi në det të jetë i lartë.

Sa i përket luhatje së temperaturave, pritet të ketë ulje me të paktën 5-6 gradë Celsius.

“Sot dhe nesër vendi ynë do të jetë nën mbizotërimin e kthjellimeve, kalimit të vranësirave dhe më të dukshme vranësirat do jenë në zonat malore duke krijuar momente të pakta me pika shiu. Dita e diel do të sjellë ndryshim sa i përket situatës sinoptike pasi presim shtim vranësirash të cilat do të gjenerojnë reshje shiu në të gjithë territorin shqiptar. Parashikohet që reshjet e shiut të jenë në formën e rrebesheve. Temperaturat e ajrit, sot dhe nesër, mbeten të larta, me maksimum 33-34 gradë celsius. Të dielën do të zbresin rreth vlerës 27-28 gradë. Ditën e diel do kemi fuqizim të parametrit të erës dhe deti do jetë i trazuar”, tha meteorologu.

Autoriteti portual i qytetit të Vlorës njofton se për tre ditët në vazhdim do të jenë të pezulluara lundrimet për të gjitha mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit.

Po ashtu njoftohet se anijet e transportit ndërkombëtar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve.

Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar në gjirin e Vlorës dhe jashtë saj për mjetet lundruese dhe të peshkimit do të jetë pas orës 12:00 të datës 24/09/2023.

Njoftimi i plotë:

Pezullohet lundrimi në Vlorë. Shkak kushtet atmosferike. Njoftim datë 22.09.2023

Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar në gjirin e Vlorës dhe jashtë saj gjatë datave 22-23-24.09.2023 duke filluar nga ora 08:00 datë 22.09.2023 në drejtimin Jug-Jug-Lindje në forcën deri 6bft me shpejtësi ere deri 15m/s, dhe lartësi dallge deri 2.50m brenda gjirit të Vlorës dhe jashtë gjirit të Vlorës në forcën deri 7bft me shpejtësi ere deri 25m/s dhe lartësi dallge nga 2.00 deri 2.50 metra.

1.ËSHTË NDALUAR DHËNIA E LEJE – NISJES GJATË DATAVE 22-23-24.09.2023 DUKE FILLUAR NGA ORA 08:00 PËR TË GJITHA MJETET E VOGLA LUNDRUESE, ANIJEVE TË PESHKIMIT QË OPEROJNË JASHTË GJIRIT TË VLORËS DHE JANË NJOFTUAR PËR MARJEN E MASAVE PËR SIGURIMIN E TYRE.

2. MJETET E VOGLA LUNDRUESE DHE ANIJET E PESHKIMIT QË OPEROJNË BRENDA GJIRIT TË VLORËS TË KENË NË KONSIDERATË KUSHTET E PARASHIKUARA TË PËRKEQËSUARA DHE MARJEN E MASAVE PËR SIGURIMIN E TYRE.

3. Janë njoftuar drejtuesit e anijeve të peshkimit dhe mjetet e vogla lundruese për situatën e përkeqësuar dhe për merrjen e masave për sigurimin e mjeteve në vendet e akostuara dhe parandalimin e ngjarjeve dhe situatave gjatë datave 22-23-24.09.2023

4. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve.

5. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar në gjirin e Vlorës dhe jashtë saj për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit do të jetë mbas orës 12:00 të datës 24.09.2023.

