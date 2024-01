ChatGPT flet italisht falë një shqiptari

ChatGpt merr ngjyresa italiane në vendin fqinj dhe meritat për këtë i ka një shqiptar. Modeli Italian i inteligjencës artificiale u prezantua sot në Milano nga Uljan Sharka, themeluesi i kompanisë së teknologjisë së thellë iGenius, me qendër në Milano, e cila u ka ardhur në ndihmë me shërbimet e saj shumë kompanive, përfshirë ato të Fortune 500.

Modeli Italian është një model i inteligjencës artificiale gjeneruese. (si ChatGpt i famshëm i zhvilluar nga OpenAI Amerikan) i trajnuar megjithatë me grupe të dhënash në gjuhën italiane, dhe jo me anglisht.

Sharka thotë se projekti ambicioz Model Italia do të zhvillohet duke përdorur kapacitetin kompjuterik të superkompjuterit Leonardo, i gjashti më i fuqishëm në botë, i menaxhuar nga Cineca e Bolonjës (Konsorciumi Ndëruniversitar i përbërë nga 118 organe publike, duke përfshirë dy ministri dhe 70 universitete italiane). Prandaj GPT italiane pritet të përfaqësojë mbështetje të madhe për kompanitë, startup-et dhe administratën publike në Itali.

“Unë besoj se Italia mund të bëhet lider i natyrshëm në garën për AI – thotë Sharka –. Asnjëherë nuk kemi arritur të futemi në garën e zhvillimit teknologjik në përgjithësi, kur filloi gjigantët amerikanë ishin formuar tashmë, por tani jemi në fund të atij cikli dhe inteligjenca artificiale shënon fillimin e një bote të re. Dhe ne kemi mundësinë të krijojmë liderë të rinj për të përcaktuar të ardhmen e ekonomisë globale. Nëse tregu i AI kishte vlerë 100 miliardë dollarë në 2022 dhe 200 miliardë dollarë në 2023, vlerësimet parashikojnë se ai do të arrijë disa trilionë deri në vitin 2030. Dhe do të rrisë ekonomitë në mbarë botën. Është një revolucion industrial”.

Modeli i parë themelor italian do të jetë tërësisht me burim të hapur me një licencë të hapur të ofruar nga MIT. Një nga objektivat e iGenius është demokratizimi i teknologjisë. Ajo do të trajnohet me disa trilionë argumente për të konkurruar ndërkombëtarisht me dhjetë modelet më të mira në botë.