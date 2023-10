Daçiç bojkotoi foton e ministerialit/ Hasani: Respektova protokollin, ftova të gjithë të pranishmit të më bashkoheshin pranë flamujve respektivë

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtëm të Shqipërisë, Igli Hasani u pyet në konferencë për veprimin e ministrit serb, i cili refuzoi të bënte foton familjare me homologët e tjerë ë takimin e ministerialit në Tiranë.

Ai tha se nuk ka dëshirë të komentojë veprimet e kolegëve, pasi kjo është përgjegjësi e tyre. Sipas Hasanit, ai ka respektuar protokollin dhe ka ftuar të gjithë të pranishmit për foton familjare. Ministri i jashtëm serb refuzoi të dilte në fotot me argumentin se pas krahëve të tyre ishte flamuri i Kosovës.

“Ne presim që Serbia të nisë një hetim serioz për grupit terrorist kriminale për sulmin e armatosur në veri të Kosovë, që pati një të vrarë dhe në të plagosur si dhe lidhjet e këtij grupi me trafikantët e armëve dhe individë apo subjekte të tjera në Serbi apo diku gjetkë. Sa i përket pyetjes së dytë, nuk do doja të flasim për qëndrimet e kolegëve. Ata komentojmë për çfarë bëjnë, do doja të flisja për atë që unë bej respektova protokollin e formatit të procesit të Balerinit dhe ko ish arsyeja që i ftova të gjithë të pranishmit të më bashkoheshin që foton e familjes ta bënim panë famujve tanë respektivë”, tha Hasani.