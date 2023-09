Danimarka ofron tjetër paketë ndihme ushtarake prej 830 milionë dollarësh për Ukrainën

Danimarka do të furnizojë Ukrainën me pajisje ushtarake me rreth 830 milionë dollarë në paketën e saj më të madhe të ndihmës që nga pushtimi në shkallë të plotë nga Rusia.

Sipas Ministrisë Daneze të Mbrojtjes, paketa e re do të përfshijë, tanke, mjete luftarake, municione dhe armë kundërajrore.

Ndihma do të ofrohet në pjesë gjatë viteve 2023-2025, ku pjesa më e madhe e fondeve do të shpenzohen këtë vit, tha ministria më 12 shtator.

“Me paketën e sotme po kalojmë në një fazë të re. Pas më shumë se një viti e gjysmë lufte, ne i kemi zbrazur rezervat e Mbrojtjes”, tha ministri i Jashtëm danez Lars Løkke Rasmussen.

“Kjo është arsyeja pse ne tani po kërkojmë prokurime të përbashkëta më të synuara dhe bashkëpunime ndërkombëtare, të cilat janë përshtatur me nevojat e Ukrainës këtu dhe tani.”

Danimarka është një nga tre vendet që është zotuar t’i dërgojë Ukrainës avionë luftarakë F-16 të prodhimit amerikan, pas trajnimit të përbashkët të pilotëve ukrainas. Dy të tjerat janë Holanda dhe Norvegjia.

