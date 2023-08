Defterët e pezmit, Meloni dhe Rama

Një prej ngjarjeve më pikante të kësaj vere, krejt pa nevojë, u bë një drekë diku tek 80 euro që një grup të rinjsh italianë nuk kishin paguar në Berat.

Pronari i lokalit publikoi në rrjete sociale pamjet e marra nga kamerat e sigurisë, teksa të rinjtë largoheshin duke u munduar të mos binin në sy. Pasi videoja u bë virale, të rinjtë deklaruan se kishte qenë veçse një shaka dhe se do e paguanin faturën.

Nuk dihet e pak rëndësi ka nëse ky kishte qenë qëllimi i tyre që në fillim apo u ndjenë të detyruat ta bënin nën presionin e publikimit të videos.

Gjasat janë se ngjarja do harrohej, si shumica e këtyre rasteve që nuk identifikojnë popuj e kombe, me disa ripostime, komente pozitive e negative ose shumë shumë do ktheheshin në meme me të cilat do qeshnin shqiptarë, italianë e të tjerë.

Por fatura pati një fat që të rinjtë as që e kanë menduar. Në një takim, gjatë pushimeve pak ditore që kryeministria italiane Giorgia Meloni kaloi në Shqipëri, kryeministri Rama i ka treguar asaj videon virale. Dukshëm, zonjës Meloni ngjarja nuk I është dukur aspak gazmore dhe, përmes ambasadës italiane në vend, ka paguar faturën e ikanakëve.

Haptazi, në vendin e saj, të njëjtën gjë do kisha bërë edhe unë. E jam e bindur që një palo borxh 80 eurosh të mos ndikonte negativisht në miqësinë e fqinjësinë e mirë mes dy vendeve, të njëjtën gjë do bënin pjesa më e madhe e atyre që njoh, pa llogaritur dhjetëra mijëra shqiptarë e shqiptaro-italianë që e vlerësojnë këtë miqësi.

Që një sezon i pashoq turistik, me mijëra vizitorë nga Italia, çfarë mund të shënojë një fillim të mbarë, të mos prishej nga një veprim i pamenduar, me siguri, atë faturë do e kishin paguar disafish edhe ata sipërmarrësit që e përcollën kryeministren Meloni me verë e edhe ata qytetarët që e pritën me pankarta.

Nga ana tjetër, besoj fort se kryeministri Rama e ka bërë ngjarjen pjesë të bisedave të atij rangu jo për të provokuar, si mund të jetë spekuluar, por për pak humor me Giorgia-n, që duket se e ka përzemër, si Angela-n.

S’duhet harruar se arma e tij më e fortë për vëmendje janë spontaniteti dhe sjelljet jashtë kornizave, si në rastin e përqafimit epik me kryeministren në fjalë.

Po ashtu, besoj fort se pas një dekade kryeministër, zoti Rama nuk do ia lejonte vetes të bisedonte të tilla ndodhi me kë nuk e sheh fort të afërt. Fjala bie, s’do kishte folur për ladruca viralë turq me vëllain Tayyip, që vëllazërinë e ka me kushte, apo për grekë përfitues me mikun Mitsotakis, që edhe ftesën me takimin e liderëve ballkanikë e “burgos” në Himarë.

Mbi të gjitha, besoj fort se është veçse keqdashësi dhe e turpshme që kjo ndodhi ordinere të lexohet se “Meloni pagoi 80 euro që Italia I kishte borxh Shqipërisë” e të bëhet justifikim për të gjetur borxhlinj shqiptarë në Itali, kriminelë e llum në të dy vendet, si dhe për të hedhur baltë mbi çka është e mirë mes nesh.

Është keqdashësi dhe e turpshme që të happen deftere të pista mllefi me drogaxhinj e trafikantë, me të ardhur e të ikur për një pjatë qofte a një tas përshesh. Të ngrihen peshë të humburit e Otrantos për t’i bërë prap mish për top.

Është ngurtësi të harrohen investimet italiane në Shqipëri në të gjitha fushat, kontributi i qindra mijërave shqiptarëve të ndershëm që Italinë e bënë vendin e vet. Të harrohet se marrëveshja dypalëshe për njohjen e ndërsjelltë të viteve të punës është një arritje konkrete, ende shumë e largët për t’u nënshkruar me vend të tjera ku shqiptarët jetojnë.

Është verbëri e zgjedhur të mos vihet re se Ermal Meta këndohet e lexohet njëlloj në të dy brigjet e Adriatikut, se po njëlloj dhemb e qahet për humbjen e Toto Cutugno-s.

Është shpërfillje patetike e shumëçka që na bashkon që të glorifikohet e keqja mbi një vakt bukë e të shpërthejë retorika e bukëpërmbysurve. Nuk ka borxhe buke mes miqve që ndajnë bukën!

—-

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.