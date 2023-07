Deputetët e opozitës i përgjigjen ftesës, marrin pjesë në ceremoninë e Bill Clinton! Mungon Sali Berisha

Deputetë të opozitës i janë bashkuar ceremonisë për nderimin e presidentit të SHBA-së, Bill Clinton me medaljen ‘Ylli i Mirënjohjes Publike’. Clinton do të mbajë edhe një fjalim para shqiptarëve.

Ndërkohë, ftesës së partisë socialiste i janë përgjigjur disa deputetë, mes tyre edhe Lulzim Basha. Ndërkohë, janë parë edhe deputetët Agron Gjekmarkaj, Arbi Agalliu, Oriola Pampuri, Fatmir Mediu e Agron Duka, Enkelejd Alibeaj.

Në këtë ceremoni do të mungojë Sali Berisha, i shpallur non grata nga SHBA për korrupsion madhor dhe minimin të demokracisë, i cili do të jetë i detyruar që këtë fjalim historik te Bill Clinton ta ndjekë përmes ekranit.

o.j/dita