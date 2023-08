Dëshironi të transferoheni në SHBA? Vizat e arta ofrojnë një mundësi për të pasurit!

Keni dashur gjithmonë të jetoni në SHBA? Fatkeqësisht, Karta e Rezidentit të Përhershëm të vendit, ose karta jeshile green card, është jashtëzakonisht e vështirë për t’u marrë. Nëse nuk keni një anëtar të familjes në SHBA, një ofertë pune ose jeni me fat në lotarinë e vizave të diversitetit, mund t’ju duhet të lini mënjanë ëndrrën tuaj amerikane. Përveç nëse jeni jashtëzakonisht i pasur. Shtetet e Bashkuara janë në mesin e një grushti vendesh që ende ofrojnë ‘viza të arta’, ose shtetësi me investim. Programi i Investitorëve Imigrues, ose viza EB-5, është versioni amerikan i kësaj skeme.

Viza EB-5 kërkon një investim minimal prej $800,000 (730,000 €) në një ndërmarrje tregtare të miratuar në SHBA. Për më tepër, biznesi duhet të krijojë ose ruajë të paktën 10 vende pune. Për projektet jashtë zonave të synuara të punësimit, investimi minimal rritet në 1,050,000 $ (960,000 €). Investitori duhet të planifikojë të përfshihet në biznes si menaxher. Nëse aplikimi juaj miratohet pas paraqitjes së dëshmive të investimit tuaj, mund të filloni të aplikoni për një kartë jeshile.

Nëse keni sukses, do të fitoni të drejtën për të jetuar, punuar, studiuar ose pensionuar në SHBA. Anëtarët e familjes tuaj në ngarkim – bashkëshorti dhe fëmijët e pamartuar nën 21 vjeç – gjithashtu do të kenë të drejtë për një kartë jeshile të kushtëzuar. Pas pesë vitesh jetese në SHBA, mund të aplikoni për shtetësi.

SHBA lëshon vetëm 10,000 viza EB-5 në vit, duke përfshirë ato që u jepen anëtarëve të familjes së investitorëve. Që nga viti i kaluar, kur programi u rinovua edhe për pesë vite të tjera, 20 % e këtyre vizave janë lënë mënjanë për projekte në zonat rurale. Këto zona synojnë me më pak se 20,000 banorë ose me shkallë të lartë papunësie. Secilit vend i jepet një maksimum prej 7 % të të gjitha vizave EB-5 çdo vit.

Viza EB-5 është deri tani më e popullarizuara me njerëzit nga Kina. Në vitin 2022, mbi 6,000 viza të arta të SHBA-së u lëshuan për shtetasit kinezë, me ato të bartura nga epoka e COVID-it që përbëjnë pjesërisht numrin e lartë. Për shkak të popullaritetit të skemës dhe kuotës kufizuese, investitorët kinezë përballen aktualisht me një pritje prej një dekade për kartat e tyre jeshile.

Megjithatë, lista e pritjes është shumë më e shkurtër me skemën e re rurale sepse konsiderohet një kategori e re. Kjo ka çuar në një interes të ri për skemën. India erdhi më pas me 1,381 viza EB-5 në 2022, e ndjekur nga Vietnami (815), Koreja e Jugut dhe Brazili (336 secila).

Vizat e arta po bëhen gjithnjë e më të diskutueshme në Europë. Shumë vende po eliminojnë ose ashpërsojnë skemat e tyre me vizat e arta për të shmangur rreziqet e mundshme të sigurisë, me Portugalinë vendi më i fundit që ka tërhequr prizën. Komisioni Europian ka paralajmëruar se këto skema mund të përdoren për pastrim parash, evazion fiskal dhe krim të organizuar. Megjithatë, Austria, Italia, Greqia, Malta, Spanja, Zvicra dhe Turqia kanë ende skema të vizave të arta.

Diku tjetër, Singapori, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe ishujt e ndryshëm të Karaibeve ofrojnë gjithashtu viza të arta. Megjithëse Kanadaja nuk ka një skemë të vizave të arta në mbarë vendin, disa provinca i ofrojnë ato.