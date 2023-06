Sebastián Villa, lojtar i Boca Juniors, u dënua këtë të premte me dy vjet e një muaj burg për dhunë në familje.

Futbollisti u denoncua nga ish-bashkëshortja e tij, Daniela Cortés, në vitin 2020, dhe tani është shpallur fajtor nga gjyqtari i çështjes.

Sportistit 27-vjeçar, i cili nuk do të vuajë dënimin me burg, i ndalohet kontakti dhe afrimi me ish-bashkëshorten.

Duhet theksuar se Villa ka 24 ndeshje për Boca Juniors, në vitin 2023, ku ka shënuar një gol dhe tre asistime.